连锁快餐店斩料优惠！黑松露酱蜜汁叉烧$55/起 每日即制3:30pm开卖 附2大烧味优惠

连锁快餐店美心MX不时会推出外卖烧味优惠，继早前优惠价桂花蜜汁叉烧后，近日店家再度全新口味的「黑松露酱蜜汁叉烧」，每日新鲜即制出炉，并以亲民优惠价$55半斤起发售，让大众能以实惠价钱，随时享受传统粤菜滋味。

美心MX推出全新黑松露酱蜜汁叉烧，每日即制$55/半斤起。

不少人都喜欢到连锁店购买叉烧或油鸡等斩料加餸，而这次美心MX推出的全新口味叉烧，就是将经典蜜汁叉烧与矜贵的黑松露酱结合，炮制出别树一格的黑松露酱蜜汁叉烧。厨师团队严选肉质柔嫩的上乘猪肉，确保每口都丰腴多汁，除了涂上经典秘制蜜汁外，更创新加入浓郁黑松露酱，蜜汁与菌香形成和谐对比，甜中带咸，层次极为丰富。

黑松露酱蜜汁叉烧是每日新鲜店内即制，现优惠价半斤只需$55、一斤只需$98。顾客可于每日下午3:30起于全线美心MX分店购买，数量有限，售完即止，绝对是收工后外卖斩料加餸的方便快捷选择。

美心MX黑松露酱蜜汁叉烧详情

优惠价：$55/半斤、$98/斤

供应时间： 每日3:30pm起供应

供应分店： 全线美心MX分店（大会堂、大学站、西九龙站分店除外）

2大快餐店特价烧味 大家乐／一粥面

1. 大家乐限时优惠 红烧乳鸽低至$35

大家乐近日推出红烧乳鸽特惠，为顾客带来物超所值的美味体验。凡购买单只红烧乳鸽，只需$38；若选择一次购买两只，更可享$70的优惠价格，平均每只乳鸽低至$35，性价比极高，不容错过。每只红烧乳鸽皆由厨师团队悉心炮制，外皮金黄香脆，口感极佳，鸽肉则依然鲜嫩多汁，肉质细腻，喜欢吃乳鸽的朋友不容错过。

2. 一粥面限时斩料优惠 $38贵妃鸡/红烧猪手

由11月26日至28日期间，连锁快餐店一粥面推出限时斩料优惠。顾客只需以$38的优惠价，即可购买外卖原只贵妃鸡或红烧原只猪手。经精心烹调的贵妃鸡，爽滑不油腻，而红烧原只猪手采用传统红烧技术炆煮，猪手酱汁香浓，口感Q弹，无论是家庭聚餐或个人享用，都是理想之选。

资料来源︰美心MX、大家乐、一粥面