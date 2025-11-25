Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖外卖员送餐前偷食称「试毒+惩罚」 网民狂轰「好呕心！」 涉事外卖平台有回应

饮食
更新时间：14:49 2025-11-25 HKT
发布时间：14:49 2025-11-25 HKT

近年香港外卖平台竞争激烈，不时推出优惠吸客，吸引不少港人透过外卖平台点餐。不过，近日网上惊现恐怖外卖片段，有外卖员居然在送餐前饮用客人的饮品，扬言要「试下有冇毒」、「惩罚客户来电催餐」，而用户更有机会因此吃到「二手餐」。不少网民对于该「恐怖外卖员」的行为感到震惊，直言「好呕心唔敢叫外卖。」详情即看下文！

恐怖外卖员片段曝光！送餐前偷食称「试毒+惩罚」 网民狠批：反社会人格

近日有网民于社交平台Threads发文，并上载数段社交平台限时动态及截图，奉劝网民如透过外卖平台点餐，「收嘅时候 一定要睇清楚个外卖有冇异样先好收」，因外卖「可能俾人饮过又或者偷食咗里面啲嘢。」

从楼主上载的截图及片段中，看到一名外卖员在取餐后称要「验吓啲嘢饮有冇毒」，取出客户的饮品并喝了一口，及后再试图用手将杯盖抹干净，然后放回外卖袋。而另一张截图则为该外卖员咬著食物，配上「人哋啲外卖特别好食，惩罚来的，条友（客户）迟咗少少系咁喺度打电话吹（催）」的字句。

楼主提醒，该位外卖员当时送递的外卖路线分别是由德福广场送饮品往启业邨，以及从牛头角定业街送餐往牛头角上邨，形容这位外卖员的行为是「反社会人格」，并叮嘱：「大家Share出去俾啲朋友望望，睇下有冇朋友中咗招。」

涉事外卖平台+餐厅回应！网民轰行为呕心：短期内都唔会叫外卖

涉事外卖员其中一次外送订单属汉堡包店「burger shot」，店方发现事件随即联络有关外卖平台及封锁该外卖员，同时上载闭路电视截图，呼吁「各位师兄见到请帮手传」。

帖文一出，有网民指「恐怖外卖员」的行为呕心，「咁样搞法，短期内都唔会叫外卖出街食算」；有人则指宁愿前往餐厅自取，认为感觉比较安全。有热心网友以电邮向涉事外卖平台及卫生署投诉，希望有关部门严肃跟进。有网民后来更新情况，指该名外卖员上载社交平台限时动态，表示收到外卖平台终止服务协议的通知。

《星岛头条》向涉事外卖平台Keeta查询，获回复表示：「近日社交媒体流传有送递员在配送订单过程中出现严重不当行为，Keeta非常关注事件，即时跟进及处理，经内部查证后，Keeta已终止涉事送递员的服务协议。Keeta相当重视食品安全及用户体验，一众送递员一直提供专业、高效的配送服务，我们不愿个别事件为整体送递员形象带来负面影响。如发现送递员自行拆开餐品包装再交予顾客，一经查证，因应事件严重程度，Keeta将采取严厉措施，包括终止其服务协议，送递员亦有机会承担相应的法律责任。」

文：TF

资料及图片来源：threads

延伸阅读：连锁火锅店员牛肉/猪肉不分？食客被误导进食「破戒」 经理1处理方式被批卸责：服务差过茶餐厅


 
————
 

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前