恐怖外卖员送餐前偷食称「试毒+惩罚」 网民狂轰「好呕心！」 涉事外卖平台有回应

近年香港外卖平台竞争激烈，不时推出优惠吸客，吸引不少港人透过外卖平台点餐。不过，近日网上惊现恐怖外卖片段，有外卖员居然在送餐前饮用客人的饮品，扬言要「试下有冇毒」、「惩罚客户来电催餐」，而用户更有机会因此吃到「二手餐」。不少网民对于该「恐怖外卖员」的行为感到震惊，直言「好呕心唔敢叫外卖。」详情即看下文！

恐怖外卖员片段曝光！送餐前偷食称「试毒+惩罚」 网民狠批：反社会人格

近日有网民于社交平台Threads发文，并上载数段社交平台限时动态及截图，奉劝网民如透过外卖平台点餐，「收嘅时候 一定要睇清楚个外卖有冇异样先好收」，因外卖「可能俾人饮过又或者偷食咗里面啲嘢。」

从楼主上载的截图及片段中，看到一名外卖员在取餐后称要「验吓啲嘢饮有冇毒」，取出客户的饮品并喝了一口，及后再试图用手将杯盖抹干净，然后放回外卖袋。而另一张截图则为该外卖员咬著食物，配上「人哋啲外卖特别好食，惩罚来的，条友（客户）迟咗少少系咁喺度打电话吹（催）」的字句。

楼主提醒，该位外卖员当时送递的外卖路线分别是由德福广场送饮品往启业邨，以及从牛头角定业街送餐往牛头角上邨，形容这位外卖员的行为是「反社会人格」，并叮嘱：「大家Share出去俾啲朋友望望，睇下有冇朋友中咗招。」

涉事外卖平台+餐厅回应！网民轰行为呕心：短期内都唔会叫外卖

涉事外卖员其中一次外送订单属汉堡包店「burger shot」，店方发现事件随即联络有关外卖平台及封锁该外卖员，同时上载闭路电视截图，呼吁「各位师兄见到请帮手传」。

帖文一出，有网民指「恐怖外卖员」的行为呕心，「咁样搞法，短期内都唔会叫外卖出街食算」；有人则指宁愿前往餐厅自取，认为感觉比较安全。有热心网友以电邮向涉事外卖平台及卫生署投诉，希望有关部门严肃跟进。有网民后来更新情况，指该名外卖员上载社交平台限时动态，表示收到外卖平台终止服务协议的通知。

《星岛头条》向涉事外卖平台Keeta查询，获回复表示：「近日社交媒体流传有送递员在配送订单过程中出现严重不当行为，Keeta非常关注事件，即时跟进及处理，经内部查证后，Keeta已终止涉事送递员的服务协议。Keeta相当重视食品安全及用户体验，一众送递员一直提供专业、高效的配送服务，我们不愿个别事件为整体送递员形象带来负面影响。如发现送递员自行拆开餐品包装再交予顾客，一经查证，因应事件严重程度，Keeta将采取严厉措施，包括终止其服务协议，送递员亦有机会承担相应的法律责任。」

