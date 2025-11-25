连锁快餐超值早/午餐优惠！$30起叹鸡扒粟米肉粒饭/厚切午餐肉肠仔烚蛋炒面 配经典红豆冰

连锁快餐店大家乐一直以其多元化的餐点和亲民的价格，成为香港人日常用餐的热门选择。最近，大家乐再次推出极具吸引力的限时优惠，为顾客提供饱肚又实惠的早、午餐选择。这次推广的焦点是以$39的震撼价，便可享用到足料的鸡扒饭配上经典红豆冰，对于追求性价比的学生和上班族来说，绝对是不容错过的悭钱美食！

大家乐$39叹足料鸡扒饭！两款惹味选择轮流登场

大家乐再次推出极具吸引力的限时优惠，提供饱肚又实惠的早、午餐选择。

为满足食客对午餐「饱肚又抵食」的期望，大家乐推出了两款期间限定的$39鸡扒饭，每款均配上解渴消暑的红豆冰，为忙碌的午间带来一丝满足感。

第一轮登场的是「鸡扒粟米肉粒饭」（11月25日至12月1日供应）。这款午餐的灵魂在于其嫩滑的香煎鸡扒，外皮煎得金黄香脆，内里肉质却依然多汁。配上全新升级、肉粒及甘笋份量激增60%的粟米肉粒酱汁，每一口都充满丰富的口感和香甜的滋味，与白饭完美配搭。

紧随其后的是「鸡扒鱼香茄子饭」（12月2日至12月15日供应）。对于偏爱浓郁口味的食客，这款选择绝对能满足你的味蕾。酱汁浓郁的鱼香茄子，茄子软腍入味，配上香口的鸡扒，开胃又惹味，让人食欲大开，是另一款极致的「白饭小偷」。

晨光早餐之选 $30经典港式风味

除了午市优惠，大家乐的早餐同样充满惊喜。只需$30，即可享用一份「厚切午餐肉肠仔烚蛋炒面」套餐。这份早餐集合了多款港人至爱的经典元素：煎得香口的厚切午餐肉、惹味的香肠、营养的烚蛋，以及充满镬气的豉油王炒面。配上一杯提神的港式奶茶、咖啡或汽水，为新一天注入满满能量，是既传统又实惠的早餐选择。

大家乐优惠详情一览

优惠日期： $39 鸡扒粟米肉粒饭配红豆冰：2025年11月25日至12月1日 $39 鸡扒鱼香茄子饭配红豆冰：2025年12月2日至12月15日 $30 厚切午餐肉肠仔烚蛋炒面：早餐时段供应

条款及细则： 午市优惠于星期一至五午市时段供应（公众假期除外）。 优惠供应视乎各分店的实际情况而定。



2大连锁快餐优惠 太兴/谭仔

1. 太兴 招牌沙姜鸡$48起

太兴招牌粤西沙姜鸡采用优质鸡只，现场加入独家沙姜配方，以传统手法慢火烹调。鸡肉入口鲜嫩多汁，沙姜独特香气浓郁开胃，同时具备温中散寒、助消化的传统食疗价值。现推出外卖限定优惠，原价$108的原只沙姜鸡现只需$88；半只沙姜鸡原价$58，优惠价仅$48，喜欢沙姜风味的食客不容错过。

2. 谭仔/谭仔三哥 $33叹茄牛/沙嗲牛常餐

谭仔云南米线及谭仔三哥米线同步推出全新「港式下午茶」，于堂食、外卖、手机点餐及外送平台供应。两个品牌的「港式常餐」同样以人气「牛肉」为主角，谭仔带来鲜茄牛肉米线，汤头酸甜开胃，搭配爽滑米线；三哥则以推出沙嗲牛肉面，香浓沙嗲配上嫩滑牛肉，每一口都充满地道风味。两款$33的常餐均搭配香脆可口的玉桂焦糖多士及煎蛋，更附送热饮一杯。

资料来源：大家乐、太兴集团、谭仔云南米线、谭仔三哥米线