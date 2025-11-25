Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐超值早/午餐优惠！$30起叹鸡扒粟米肉粒饭/厚切午餐肉肠仔烚蛋炒面 配经典红豆冰

饮食
更新时间：12:13 2025-11-25 HKT
发布时间：12:13 2025-11-25 HKT

连锁快餐店大家乐一直以其多元化的餐点和亲民的价格，成为香港人日常用餐的热门选择。最近，大家乐再次推出极具吸引力的限时优惠，为顾客提供饱肚又实惠的早、午餐选择。这次推广的焦点是以$39的震撼价，便可享用到足料的鸡扒饭配上经典红豆冰，对于追求性价比的学生和上班族来说，绝对是不容错过的悭钱美食！

大家乐$39叹足料鸡扒饭！两款惹味选择轮流登场

大家乐再次推出极具吸引力的限时优惠，提供饱肚又实惠的早、午餐选择。
大家乐再次推出极具吸引力的限时优惠，提供饱肚又实惠的早、午餐选择。

为满足食客对午餐「饱肚又抵食」的期望，大家乐推出了两款期间限定的$39鸡扒饭，每款均配上解渴消暑的红豆冰，为忙碌的午间带来一丝满足感。

第一轮登场的是「鸡扒粟米肉粒饭」（11月25日至12月1日供应）。这款午餐的灵魂在于其嫩滑的香煎鸡扒，外皮煎得金黄香脆，内里肉质却依然多汁。配上全新升级、肉粒及甘笋份量激增60%的粟米肉粒酱汁，每一口都充满丰富的口感和香甜的滋味，与白饭完美配搭。

紧随其后的是「鸡扒鱼香茄子饭」（12月2日至12月15日供应）。对于偏爱浓郁口味的食客，这款选择绝对能满足你的味蕾。酱汁浓郁的鱼香茄子，茄子软腍入味，配上香口的鸡扒，开胃又惹味，让人食欲大开，是另一款极致的「白饭小偷」。

晨光早餐之选 $30经典港式风味

除了午市优惠，大家乐的早餐同样充满惊喜。只需$30，即可享用一份「厚切午餐肉肠仔烚蛋炒面」套餐。这份早餐集合了多款港人至爱的经典元素：煎得香口的厚切午餐肉、惹味的香肠、营养的烚蛋，以及充满镬气的豉油王炒面。配上一杯提神的港式奶茶、咖啡或汽水，为新一天注入满满能量，是既传统又实惠的早餐选择。

大家乐优惠详情一览

  • 优惠日期：

    • $39 鸡扒粟米肉粒饭配红豆冰：2025年11月25日至12月1日

    • $39 鸡扒鱼香茄子饭配红豆冰：2025年12月2日至12月15日

    • $30 厚切午餐肉肠仔烚蛋炒面：早餐时段供应

  • 条款及细则：

    • 午市优惠于星期一至五午市时段供应（公众假期除外）。

    • 优惠供应视乎各分店的实际情况而定。

 

2大连锁快餐优惠  太兴/谭仔

1. 太兴 招牌沙姜鸡$48起

太兴招牌粤西沙姜鸡采用优质鸡只，现场加入独家沙姜配方，以传统手法慢火烹调。鸡肉入口鲜嫩多汁，沙姜独特香气浓郁开胃，同时具备温中散寒、助消化的传统食疗价值。现推出外卖限定优惠，原价$108的原只沙姜鸡现只需$88；半只沙姜鸡原价$58，优惠价仅$48，喜欢沙姜风味的食客不容错过。

2. 谭仔/谭仔三哥 $33叹茄牛/沙嗲牛常餐

谭仔云南米线及谭仔三哥米线同步推出全新「港式下午茶」，于堂食、外卖、手机点餐及外送平台供应。两个品牌的「港式常餐」同样以人气「牛肉」为主角，谭仔带来鲜茄牛肉米线，汤头酸甜开胃，搭配爽滑米线；三哥则以推出沙嗲牛肉面，香浓沙嗲配上嫩滑牛肉，每一口都充满地道风味。两款$33的常餐均搭配香脆可口的玉桂焦糖多士及煎蛋，更附送热饮一杯。

 

资料来源：大家乐太兴集团、谭仔云南米线、谭仔三哥米线

 

 

 

 

 

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前