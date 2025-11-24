酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠

位处铜锣湾心脏地带利舞台广场的「海港荟」，向来是不少食客品尝精致粤菜的热门之选。其环境典雅，菜式出品稳定，无论是家庭聚餐或商务宴请皆宜，深受顾客欢迎。最近，海港荟利舞台店更推出震撼的全日单点优惠，多款招牌菜式低至7折，当中包括镇店之宝「海港荟烧鹅皇」，绝对是各位美食爱好者不能错过的盛宴！

招牌烧鹅皇劲劈7折 奢华焗蟹盖震撼价登场

海港荟利舞台店推出震撼的全日单点优惠，招牌菜式低至7折。

说到海港荟的必点菜式，非「海港荟烧鹅皇」莫属。这道远近驰名的烧鹅，由经验丰富的师傅团队主理，采用秘制酱料腌制，再以精准火候烤制而成。出炉的烧鹅外皮呈现诱人的枣红色，皮质薄脆，入口即化。鹅肉则保持嫩滑多汁，肉质紧实。原只烧鹅王现全日供应7折优惠，原价$482的全只烧鹅皇，只需$338即可品尝，例牌则只需$96，绝对是物超所值。

除了烧鹅，另一款焦点菜式「24K黄金焗酿蟹盖」同样不容错过。这道菜式将啖啖鲜甜的蟹肉拆出，混合香浓的洋葱忌廉酱汁，再酿回蟹盖中焗至金黄。面层金黄香脆，内里则是满满的鲜甜蟹肉，口感层次丰富。每只现在震撼价$98便能一试，对比原价$218，实在是非常吸引。

精选炖汤小菜同享优惠 低至$48叹酥葱鲍鱼

除了以上两款皇牌菜式，海港荟亦推出多款精选炖汤及小菜优惠，满足不同食客的口味。对于追求滋补养生的朋友，「原盅松茸纽西兰花胶公炖鸡」绝对是首选，味道浓郁醇厚，火候十足，暖身暖胃，优惠价只需$98。

想品尝矜贵海味，不妨一试「酥葱鲍鱼」。爽弹的鲍鱼以秘制酱汁焖煮得极之入味，配上炸得香脆的干葱，葱油的香气完美提升了鲍鱼的鲜甜，现在优惠价$48，性价比极高。此外，还有皮滑肉嫩的「皇朝香妃文昌鸡」(半只$98)、惹味开胃的「花胶酸辣羹」($68)及香滑浓郁的「生磨杏汁花胶猪肺汤」($58)等多款选择，丰俭由人。

海港荟 (利舞台店)限定优惠

优惠精选： 海港荟烧鹅皇 (全只)：7折价 $338 (原价$482) 24K黄金焗酿蟹盖：震撼价 $98 (原价$218) 原盅松茸纽西兰花胶公炖鸡：$98 酥葱鲍鱼：$48 (原价$88) 皇朝香妃文昌鸡 (半只)：$98 (原价$138)



地址： 铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼

订座热线： 2110 2068

优惠期限： 星期一至日全日供应

条款及细则： 优惠只限海港荟利舞台店。 每枱不论人数只可享用此优惠一次。 优惠不可与其他推广或折扣同时使用。 图片仅供参考，食品呈现或有不同。



2大连锁酒楼优惠 半岛渔港/茶皇殿

1. 半岛渔港$1烧味

连锁粤式酒楼品牌「半岛渔港」即日起推出星期一至五晚市堂食优惠，以仅$1的超低价即可享用一款招牌烧味，包括「至尊烧鹅」、「海南文昌鸡」或「极品BB猪」，更可与其他晚饭优惠套餐同时使用。

2. 茶皇殿$1烧味

新派粤菜酒楼「茶皇殿」由即日起推出$1烧味的震撼优惠，包括原只脆皮烧乳鸽、镇店之宝茶皇殿烧鹅皇，以及肉质嫩滑的清远走地鸡，于星期一至五的晚市时段供应。

资料来源：海港饮食集团、半岛渔港 / 阿翁火锅馆、茶皇殿