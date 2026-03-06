日本神级名店「拉面屋 嶋」登港！选址铜锣湾 必试招牌酱油拉面 每日限量120碗

日本拉面名店「らぁ麺や 嶋」（Ramenya Shima）正式登陆香港！位于东京新宿区的人气拉面店「らぁ麺や 嶋」自开业起广受食客好评，供应招牌酱油拉面及盐味拉面等，在日本食评网站Tabelog（食べログ）的评分高达3.99，更多次蝉联东京拉面排行榜第一名，至今仍保持前三位置，可谓相当厉害。早前，店方宣布将于香港开店，选址铜锣湾商厦开设全球首间海外分店，由创办人兼主厨盛岛博志亲自监修，带来每日新鲜熬煮的淡丽系汤底、本地手工制作的弹牙面条，以及5款不同风味叉烧与手工云吞，完美重现东京本店的极致职人精神。香港店更推出多款限定饭食、小食及甜品，各位拉面迷必不可错过！

拉面屋 嶋首度进军香港！Tabelog神级拉面名店选址铜锣湾

「拉面屋 嶋」全球首间海外分店进驻铜锣湾糖街，店舖面积占近1,200平方呎，可容纳24位食客，以传统东瀛暖帘营造亲切氛围，店内柔和木质色调营造朴实温馨的日本拉面小店风格，充满职人温度。

香港店试业期间，盛岛先生会亲自到港监修，而招牌淡丽系酱油拉每日限量120碗，坚持本店「每日限量、品质至上」的职人精神，务求让每位食客都尝到最完美的味道。

近30种食材熬制 3款汤底各有特色

汤底是「拉面屋 嶋」的灵魂所在，每天新鲜熬煮近30种高级食材，包括日本国产鸡、干贝、蚬、熟成鲣节、鲷鱼头、昆布及六款顶级鱼干（如吞拿鱼花），再配多款新鲜蔬菜，熬出层次分明、清鲜浓郁却不腻的原始汤头。3款汤底各有特色：酱油汤底以生酱油及11款酱油匠心调配，浓郁醇厚；白酱油汤底平衡盐香与酱油香，点缀白松露油与黑松露酱，余韵悠长；盐味汤底则纯粹突显食材原味，展现淡丽系清雅精髓。

面条每日于香港本地新鲜制作，以北海道代表性小麦「北穗浪」为基础，混搭五种日本进口优质面粉，绝无添加剂或酒精，口感弹韧适中、柔滑带嚼劲，完美承载汤底鲜味，让每一口都充满小麦香气与满足感。

4款招牌拉面 配料讲究丰富

店内主打4款拉面，完美搭配三款汤底，分别有手制云吞拉面（$118起）海老云吞＋豚肉云吞爽弹鲜甜；叉烧拉面（$118起），分别有慢煮豚叉烧、炖煮豚肩叉烧、慢煮鸡叉烧；招牌特上拉面（$138起）：烧豚腩、慢煮鸡叉烧、慢煮豚叉烧、炖煮豚肩叉烧、海老云吞；极上味玉拉面（$158起）有齐烧豚腩、慢煮鸡叉烧、慢煮豚叉烧、炖煮豚肩叉烧、烟熏叉烧、味玉、海老云吞、豚肉云吞。

叉烧同样讲究，分为5款不同制法：炖煮豚肩叉烧（追加$42/2片）慢火4-6小时软嫩入味；烧豚腩（追加$42/2片）高汤炖4小时后炙烧，酱油香、肉香、炭火香层层叠加；慢煮豚叉烧（追加$42/2片）12小时慢煮，油脂低却软腍；烟熏叉烧（追加$42/2片）樱花木烟熏，芳香独特；慢煮鸡叉烧（追加$35/2片）鸡胸细嫩香醇。

手工云吞每日新鲜包制，海老云吞（追加$32/2粒）大虾弹牙、豚肉云吞（追加$28/2粒）鲜美浓郁，皮薄馅靓。其他追加如叉烧组合（$78，五款各1片）、味玉（$18）、紫菜（$25/3片）、笋（$18），可按喜好加配；更可加白饭（$28）吸汤底，体验更丰富滋味。

香港店限定美食 豚肉煎饺子/南蛮炸鸡

香港店特别推出限定饭食，包括月见叉烧丼（$58），叉烧配温泉蛋超满足；南蛮炸鸡丼（$68），炸鸡酸甜酱汁开胃；白松露油月见拌饭（$68），顶级松露油拌饭香气爆棚。小食有本店豚肉煎饺子（$38），外皮香脆，馅料多汁；南蛮炸鸡（$48）外脆内嫩；大将特调酱野菜沙律（$38）清新解腻。最后以香滑杏仁奶冻（$28）作结，为重口味拉面画上完美句点。

饮品包括信州苹果汽水、富士山柚子汽水（$58/瓶）、乌龙茶及汽水（$32/瓶），酒精饮品稍后供应。

连续5年入选Tabelog百名店 封东京最难订位拉面圣地

「拉面屋 嶋」自2020年于东京涩谷开业，即获「TRY拉面大赏」新人大赏肯定，更连续五年（2021-2025）入选Tabelog百名店榜单，并于2022及2026年两度荣膺Tabelog铜赏，长年维持4分以上高分（满分5分），成为东京最难订位的拉面圣地之一。创办人兼主厨盛岛博志先生自幼受九州拉面文化薰陶，曾于「拉面之鬼」佐野实名店修业，融合传统与创新，打造出以清鲜浓郁汤底为核心的淡丽系拉面。

「拉面屋 嶋」（らぁ麺や 嶋）

来源：ramenya_shima@X、ramenya_shima@Instagram、Tabelog