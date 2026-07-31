家庭主妇必学！消委会8类酱汁调味料储存法 豉油/鸡粉/白醋/辣椒酱

调味品可以带出食物的鲜味，也能为食物添上不同的风味，是烹调美食不可或缺的重要一环。但香港气候潮湿，春夏季天气炎热，调味品开封后很易变质或发霉，造成浪费。误食变坏了的调味品，更有可能影响健康。消委会列出8类酱汁调味料保存法，原来不是每类调味品都适合冷藏！

不是每类调味品都适合冷藏！

根据《食物及药物（成分组合及标签）规例》（第132W章）（下称《规例》），需要使用特别方法储存的预先包装食物，其包装或标签上须写上储存方法。如果包装上没有特别储存指示，消费者应把该食物存放于阴凉干燥的地方。调味品于入瓶及包装时大都经过消毒程序，因此开封前普遍能于室内阴凉干爽处保存，而不需要存放于雪柜内。但在开封后，调味品与空气接触，有机会受细菌和霉菌污染。因此，存放于温度较低的雪柜内，能减慢细菌和霉菌的繁殖速度，延长保质期。消委会列出以下8类常见酱汁调味料的保存法，大家不妨参考：

8类酱汁调料储存法

不需冷藏的调味品

1. 干燥调味品

例子 ：干燥香辛料（脱水、磨碎或完整的香料、五香粉、胡椒粉等）、粉状调味料（盐、糖、蒜盐、鸡粉、生粉等）。

：干燥香辛料（脱水、磨碎或完整的香料、五香粉、胡椒粉等）、粉状调味料（盐、糖、蒜盐、鸡粉、生粉等）。 储存方法：从雪柜取出来的东西遇到较暖的空气，会令空气中的水分凝结在较冷的表面，使食品受潮。所以，干燥的调味品不适合储存于雪柜，以免从雪柜取出时，吸收了因温差而成的水分。干燥调味品需要放在密封的器皿内，保存于阴凉处以防止受潮或发霉。消费者可以购买小包装的调味品，并于开封后尽快用完，亦可在包装内放入适用于食品的干燥剂。

2. 豉油

储存方法：豉油是由黄豆发酵而成的酱料，是传统中式料理不可或缺的调味品。豉油的盐分高，不易变坏，煮食时经常用来调味，消费者可以买小瓶装，存放于阴凉干燥的地方。但如果豉油并非经常使用，又或是春夏季室温较高和潮湿的环境，亦可冷藏以免变坏或发霉。

3. 食油

储存方法：食油内的不饱和脂肪会被空气和光线氧化，产生不稳定的过氧化物（peroxide）、自由基（free radicals）及其他氧化物，造成酸败，发出「油膉」味，影响品质。虽然食用有「油膉」味的食油未必对身体有即时的影响，但食油的营养已被破坏，长期食用含氧化物和自由基亦不利健康。一些不饱和脂肪含量高的食油，例如橄榄油、葡萄籽油、牛油果油等，宜使用深色玻璃瓶盛载以减慢光造成的氧化，以及储存于阴凉干燥的地方。虽然冷藏可延长油的新鲜期，但有些食油会于低温下凝结或变得混浊，而且反复从雪柜取出食油置于室温，有机会使水滴在容器内凝结，细菌较易滋生。消费者可购买小瓶装或把油倒进小玻璃瓶，放在阴凉处，并最好于2个月内用完。

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需要冷藏的调味品

1. 香料混合调味料及调味酱

例子 ：辣椒酱、辣椒油、XO酱、咖喱酱、沙茶酱、芥末酱。

：辣椒酱、辣椒油、XO酱、咖喱酱、沙茶酱、芥末酱。 储存方法：这些调味料及调味酱使用了多种香辛料及食材，当中有些食材，例如花生，可能较易于室温下变坏，而且某些调味酱料经发酵而成，开启后，最好放进雪柜冷藏以减慢变质。

2. 含蛋、牛奶、蔬果成分的调味品

例子 ：蛋黄酱、意粉酱、沙律酱、花生酱或其他坚果酱和种籽酱、果酱。

：蛋黄酱、意粉酱、沙律酱、花生酱或其他坚果酱和种籽酱、果酱。 储存方法：蛋、牛奶、蔬果都是容易变坏的食物，以这些食物制成的调味品，宜于开封后放进雪柜冷藏。坚果和种籽的不饱和脂肪含量高，以坚果或种籽为原料的酱料较易氧化，造成酸败（rancid），产生「油膉」味。于室温下，氧化的速度较快，使坚果酱和种籽酱更易变坏，冷藏能减慢氧化反应。虽然高糖或高盐的调味品的水分含量通常偏低，不利细菌生长，但霉菌在水分较低的食品中仍能生长。因此，许多果酱的制造商都在包装上提醒消费者，产品开封后需冷藏，防止果酱发霉。

3. 豆豉及其他发酵制品

例子 ：豆豉、面豉酱、虾酱、鱼露。

：豆豉、面豉酱、虾酱、鱼露。 储存方法：豆豉、面豉酱等由黄豆发酵而成的食品，开封后，发酵速度会加快，导致味道改变或变色，冷藏可减慢发酵速度。至于虾酱、鱼露等经过盐渍及发酵而成的调味品，盐含量高，细菌不易滋生。但香港炎热潮湿，而且该类调味品通常不能于短时间内用完，因此制造商大多建议调味品开封后需冷藏，预防产品变坏或发霉。

4. 其他调味酱汁

例子 ：蚝油、叉烧酱、烧汁、调味糖浆。

：蚝油、叉烧酱、烧汁、调味糖浆。 储存方法：这些调味料使用糖、盐、豉油、水等不同成分调制而成。由于它们的水分含量颇高，即使糖及盐分不低，亦未达到能控制微生物生长的浓度。如果不能于短时间内用完，应于开封后冷藏以保持调味品的品质。

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未必需要冷藏的调味品

1. 酒、醋和茄汁

例子 ：米酒、清酒、绍兴酒、酒醋、米醋、白醋、苹果醋、茄汁。

：米酒、清酒、绍兴酒、酒醋、米醋、白醋、苹果醋、茄汁。 储存方法 ：酒精和醋的酸性能抑制细菌、霉菌等微生物的生长。浓度高的酒和醋存放于阴凉处也不易变坏。但要注意，一些风味酒和醋有机会加入了不同的食材调制，令酒精浓度或酸度降低，不足以延缓调味品变坏，开封后最好还是存放于雪柜。消费者可细阅包装所示的储存方法，以得知制造商是否建议把开封后的调味品冷藏。

：酒精和醋的酸性能抑制细菌、霉菌等微生物的生长。浓度高的酒和醋存放于阴凉处也不易变坏。但要注意，一些风味酒和醋有机会加入了不同的食材调制，令酒精浓度或酸度降低，不足以延缓调味品变坏，开封后最好还是存放于雪柜。消费者可细阅包装所示的储存方法，以得知制造商是否建议把开封后的调味品冷藏。 储存方法：不少茄汁产品标示上建议消费者开封后冷藏保存。虽然茄汁以易变坏的番茄为原料，但番茄含天然酸性，再加上茄汁已加入食醋，令酸度提升，故存放于室内阴凉的地方仍能保持品质。消费者如果经常使用茄汁，而且能于1至2星期内用完整瓶，不一定要把开封后的茄汁放于雪柜。

资料来源：消委会

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