频繁染发恐大幅增加致癌风险！医生警告2大深色染剂最危险 拆解安全染发5大关键

不少港人日常均有染发习惯，喜欢借此转换造型或遮盖白发，尝试各种不同风格。有医学研究指出，染发剂中的部分化学成分对人体有害，长期频繁使用甚至有可能增加致癌风险。专家建议，市民应调整染发习惯，每次染发之间应相隔最少 3 至 6 个月，以保障身体健康。

六旬妇持续染发40年罹患膀胱癌 化学成分积聚器官引发病变

泌尿科医生归家豪早前分享一宗临床个案，一名 60 岁女士因血尿等症状求医，最终确诊患上膀胱癌。该名女士虽然于工厂任职，但并非第一线接触化学品的人员，经深入追查后发现，该女士因极度贪靓，自 20 岁起便保持每个月染发的习惯，40 年来从无间断。

医生推测这正是导致其患癌的主因，因为市面上大部分染发剂均含有水溶性化学物质，涂抹于头皮上后容易进入血液，再经由肾脏代谢并进入尿液。若长期反复染发，未能及时排出的化学物质会沾附于器官上，长期累积便会引发细胞病变并损害膀胱健康。

医生：每次染发最少相隔3至6个月 深啡色、黑色化学物浓度高

皮肤科医生曾德朋指出，市民每次染发时应维持最少 3 至 6 个月的时间间隔，这样才能给予身体充足的时间将化学物质排出体外，并让受损细胞进行自我修复。

外科医生江坤俊亦补充，市面上部分染发剂含有重金属与致癌成分，尤以深啡色及黑色等深色染剂的化学物质含量相对较高。因此，医生建议市民若需染发，可考虑选择较浅的发色，以稍微减少身体接触到的化学物总量。

DIY染发应选购具许可证产品 一年染发不宜超过3次

对于习惯在家中自行 DIY 染发的市民，医生提醒在选购染发剂时应仔细检查产品包装，务必挑选附有相关监管机构许可证的合规产品。由于染发剂若直接接触头皮极易被皮肤吸收，市民在染发前应配合使用头皮保护液，在头皮表面形成屏障以减低损害。

由于染发剂中的化学物质大部分需要经过泌尿系统代谢排出身体，医生强烈建议市民在染发后应多喝水排尿，加速将体内的有害物质排出。最后，医生特别提醒，尽管在政府法例规管下，现时合法染发产品中的致癌物浓度已大幅降低，但仍强烈不建议市民一年染发超过 3 次，每次相隔时间亦切记要有 3 个月以上，方能安心美发。