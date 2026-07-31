初级大人必学！挑选奇异果不是越圆越好？首选1种形状更甜 留意果皮都能秒测新鲜度？

买奇异果以为越圆润越好，原来大错特错！有达人教挑选奇异果的3大方法，其中首选1种形状的奇异果，甚至留意果皮都能秒测新鲜度。

挑选奇异果首选1种形状更甜 留意果皮都能秒测新鲜度？

据日媒《Yahoo! JAPAN》报道，拥有超过10年蔬果销售经验的日本达人「青髪のテツ」分享，市面上的奇异果品种繁多，除了经典的绿色奇异果外，还有金奇异果、红心奇异果及彩虹奇异果等。当中，金奇异果因味道极为香甜而深受大众及小朋友欢迎。想避免买到酸涩难入口的劣果？青髪のテツ教3大零失手挑选奇异果秘诀：

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挑选奇异果方法

1.挑选扁平身甜度比圆形更高

挑选美味奇异果，首要看「形状」。简单来说，形状呈扁平的奇异果，比完美圆形的更鲜甜。这与果实的生长环境有关，生长在靠近树干位置的奇异果能吸收更多养分，由于受树枝挤压，往往会长成扁平状。此外，奇异果最甜的部分是中心的白色果肉，扁平身形的奇异果其白色果肉面积较大，因此整体甜度更高。在果栏或超市购买时，不妨首选横向较宽的果实。

2.测熟度切忌手指大力按

奇异果属于采摘后会随时间继续成熟的水果，刚采收的未熟奇异果偏硬且酸，必须经过一段时间催熟，待果肉变得适度柔软后，甜味才会完全释放，这时才是最佳的食用时机。不过，测试软硬度时有一大诀窍，千万不要用指尖大力按压，否则极易令果肉瘀伤变黑甚至腐烂。正确做法是将奇异果轻轻放在手掌心中包覆，感受其整体的弹性，若感觉软硬适中，即代表可以享用。

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3.看果皮绒毛秒测新鲜度

奇异果的新鲜程度，可透过果皮及绒毛的状况来一秒判断：

绿奇异果（有绒毛品种）： 采摘后表面的绒毛会随时间逐渐脱落。因此，挑选新鲜绿奇异果的关键，在于表面是否仍覆盖著一层浓密的绒毛。

金奇异果（无绒毛品种）： 这类本身没有绒毛的品种，则需仔细观察果皮有否起皱。若果皮因水分流失而出现皱纹，或轻捏时感觉内部过度软烂，代表极可能已经变质腐坏，应尽量避免购买。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

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