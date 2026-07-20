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Zara阔脚裤化身「夺命裤」？美加多人跌倒骨折惹关注 伤者怒斥：条裤差啲杀死我 ｜附3招自测跌倒风险 

食用安全
更新时间：18:00 2026-07-20 HKT
发布时间：18:00 2026-07-20 HKT

一条时尚阔脚裤，分分钟成为意外的元凶！Zara一款售价约360港元的「飘逸长裤」凭借宽松版型备受热捧，却因过长裤管屡次导致美加等地的用家跌倒、膝盖骨折、手腕骨裂、脸部重创。事件爆发后，此裤更被称为「夺命长裤」。本地专家指，大家日常生活中可以自测跌倒风险，评估自身平衡力，远离意外。

美加夺命长裤风波 多名消费者骨折

近日外国社交媒体平台涌现大量投诉影片，有不少消费者穿上Zara阔脚裤（Flowy Wide Leg Pants）后因裤管过长缠绕脚步而绊倒，使用#ZaraDeathTrousers（Zara夺命裤）、#DangerousTrousers（危险裤子）和#DeadlyZaraPants（致命Zara裤）等标签的影片已有几千条。

 

有多伦多居民Ellin Costa更形容「条裤差啲杀死我（Those pants almost killed me）」——她摔倒后手腕骨折、太阳穴严重割伤，需打石膏6周。美国TikTok用户Holly Gilmer展示自己一拐一拐走入医院、最终坐轮椅的画面，留言写道：「Zara这条裤应该附上警告标语，因为我的膝盖骨折了。

外媒报道，此裤款属超宽、拖地设计，行走时裤管容易缠脚，增加跌倒风险。在美国，单次急症平均费用高达1,500至3,000美元（约1.2万至2.3万港元），远超裤价本身。有时装专家建议，购买过长裤款应预算改短费用，免因小失大。

【同场加映】长者跌倒易骨折可致命 专家教3招自测风险 多做5大动作防跌

本地专家揭3招自测跌倒风险

香港都会大学护理及健康学院高级讲师简建颢曾在《星岛头条》撰文分析，长者及行动力较弱人士属跌倒高危族群，市民可透过以下简单测试初步评估自身平衡力（测试时请靠近稳固椅背或墙壁，确保安全）：

  1. 坐企测试：双手交叉放胸前，重复站立及坐下5次。一般长者应在12至15秒内完成。
  2. 前后脚站立测试：双手叉腰，双脚前后成直线，维持平衡10秒或以上。
  3. 单脚站立测试：双手叉腰，单脚离地，维持平衡10秒或以上。

日常生活防跌 强化平衡力

简建颢提醒，只要留意日常细节，即可大幅降低跌倒风险：

  • 步行时：避免一心二用，上落楼梯及扶手电梯时紧握扶手。
  • 路面情况：湿滑或光滑地砖需减速，必要时使用拐杖。
  • 购物：用孭袋腾出双手，以便随时应变。
  • 衣履避免衣物过长或过松，穿着大小合适、防滑平底鞋。
  • 家居环境：保持明亮整洁，移除杂物，浴室铺防滑垫及安装扶手。
  • 起床注意：醒后先在床边稍坐30秒，深呼吸适应后再慢慢站立。
  • 定期检查视力：佩戴合适度数眼镜，避免饮酒。

5个家居动作打造「不倒翁」

简建颢建议，每天进行10至15分钟针对性运动，有效提升腿部肌力及平衡力。以下5个动作简单易学，适合在家练习（慢性病患者请先咨询医生）：

  1. 脚尖站立：双脚分开，慢慢踮起脚尖维持5秒，重复8至10次。
  2. 半蹲无影凳：双脚与肩同宽，慢慢蹲至半蹲（膝不超过脚尖），维持5秒，重复8至10次。
  3. 坐立则安：坐在椅上，慢慢站起再坐下，重复8至10次。
  4. 前后脚直线站立：双脚前后紧贴成直线，平衡10至30秒，重复3至5次。
  5. 单脚站立：单脚离地平衡10至30秒，换脚重复3至5次。

简建颢呼吁：「日常时刻提高警觉，提早做足预防措施，加上持之以恒的运动训练，便可做个『不倒翁』，大大减低跌倒风险。」选购衣物时，不妨将改裤费用纳入预算，让时尚与安全并存。

 

资料来源：CBC

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