平价有伏？四川假牛肉黑心工场 猪肉灌「香精」扮牛肉 过量食用可致癌？｜附4招分辨真假牛肉

平价有伏！近日四川被揭发有假牛肉犯罪集团及黑心工场，以廉价猪肉为原料，涂抹牛油、灌入牛血及「牛肉香精」（又称牛肉膏），将猪肉「伪装」成鲜牛出售。而这些化学香精若不慎过量食用，分分钟可以致癌。

街头现「超平价」鲜牛 被揭为化学加工猪肉

据内媒报道，四川什邡市公安局环食药大队巡查发现，有小贩以远低于市价售卖所谓「鲜牛肉」。执法人员对肉质及来源起疑，经抽样检验后，确认这些所谓牛肉实际上是经化学及物理加工的猪肉。川警调查发现，2025年下半年起，这些造假集团建立了采购、加工、分销的完整产业链，他们将大批假牛肉分销至多地，严重扰乱市场秩序，威胁市民大众的食物安全。

内地网民叹「难怪串烧无牛味」

四川警方于上周出动及捣破3个制假工场，当场查获近1吨肉制品原料及1吨半成品「假牛」，同时起获6桶牛肉香精及大量牛血、牛油等作案工具。事件曝光后随即引发网民热议，不少人对「猪肉扮鲜牛」的造假手法感到震惊。更有网民留言：「难怪路边烧烤摊两元一串的牛肉串，完全吃不出牛肉的味道！」

牛肉香精是甚么？过量食用可中毒致癌

内地央广过往曾揭发有商家利用牛肉香精将猪肉加工成「牛肉」的个案。到底牛肉香精是甚么？牛肉香精（又称牛肉香膏）是一种食品添加剂，加入后可使猪肉在香味上接近牛肉。据知，一瓶一斤装的牛肉香膏可让50斤猪肉变成牛肉，「伪造」出浓郁牛肉风味，由于市面上牛肉价格高于猪肉，此举可节省大量成本及谋取暴利。

福建省质监局质检院专家指出，牛肉香膏中的I+G等添加剂虽属国家允许的食品添加剂，但有严格限量要求，如I+G用量约为2%至5%，水解蛋白每日限量50至100克。然而，有些添加剂的标签并未标明具体含量，甚至标示「用量不限」，可能导致过量使用。

专家警告，食品添加剂在一定安全剂量内食用并无危害，但若违规超量和长期食用，会降低人体血红蛋白的携氧能力，可能引起慢性中毒、畸形，甚至致癌。

4招分辨真假牛肉

专家表示，对于市面上的猪肉和牛肉，消费者可从颜色、气味、质感、口感多个方面进行辨别：

牛肉 猪肉 颜色 牛肉脂肪呈白色或乳黄色 猪肉脂肪较多且颜色偏白 气味 牛肉有较重腥味 猪肉带有特殊甜味 质感 牛肉纤维长，肉质结构粗且紧凑 猪肉纤维短，肉质细且松散 口感 牛肉口感较粗糙 猪肉口感较嫩

食品添加剂有何作用？

食物添加剂种类繁多，常用的包括，防腐剂、 抗氧化剂、甜味剂、染色料、 增味剂、增稠剂、乳化剂等。食安中心指，食品添加剂大多用于保持食物品质，常见用法如下：：

抑制微生物生长，以提高食物的安全和品质

防止氧化变质，以延长食物的保质期

加强味道和气味

保持或保存色泽

改善食物的质地和稠度等

一般来说，食物添加剂的毒性很低。不过，重点主要是长期摄取高于安全参照标准的食物添加剂的安全问题。化学物的每日可摄入量，是按人体的体重计算，估计人于一生中每天从食物或食水摄取该化学物而不致对健康带来风险的分量。摄入的食物添加剂即使超出每日可摄入量，并不表示健康一定会受损。由于每日可摄入量着眼于人一生摄取的分量，因此只要并非长期超出，偶然高于每日可摄入量也不会影响健康。

小部分人不能承受某些食物添加剂所带来的影响，摄入少量食物添加剂可能对他们的身体造成急性影响。举例说，对于一些对二氧化硫敏感的人士，摄取少量二氧化硫可能会引起支气管收缩及哮喘的反应。

资料来源：环球时报、央广《新闻晚高峰》、北京青年报、食安中心

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