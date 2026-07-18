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剩半个番茄包保鲜纸极速变烂！一文即学最佳保存方法 完美保鲜防出水

食用安全
更新时间：10:00 2026-07-18 HKT
发布时间：10:00 2026-07-18 HKT

煮饭剩半个番茄，习惯用保鲜纸包好放雪柜，但这样做反而会令番茄极速变烂！想留住番茄的鲜甜多汁，有专家教最佳储存方法，就能完美锁汁保鲜防出水。

番茄最佳保存方法 完美保鲜防出水

《Southern Living》报道，无论是制作三文治、汉堡还是沙律，一片熟透的番茄都能令食物增色不少。不过，番茄一旦切开便难以长时间保鲜。想必大家都有过这样的经验：将吃剩的半个番茄用保鲜纸包好放入雪柜，隔天拿出来却发现它已经变腍出水，软烂不堪，令人倒胃口。其实，只要掌握简单的储存诀窍，就能完美锁住番茄的口感与风味：

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半个番茄最佳保鲜法：
半个番茄最佳保鲜法：


半个番茄最佳保鲜法：

要妥善保存切开的半个番茄，最关键是保护切面，同时限制过多水分积聚，以免番茄加速变软变烂。

  1. 准备一个密实盒，在底部铺上一张厨房纸，然后将番茄的切面朝下放入盒内，盖好后才放入雪柜冷藏。垫底的厨房纸有助吸收多余水分，有效防止番茄过快出水。
  2. 为了品尝到最佳口感，建议尽量在一至两天内食用完毕。从雪柜取出后，可先将番茄放在室温下约15至30分钟，这做法有助恢复其天然风味及汁液。

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切片番茄存放3大禁忌

报道整理出以下几个延长切片番茄保鲜期的关键贴士：

  1. 将番茄片放入密实盒中保存，防止其变干或吸收雪柜异味。切忌使用保鲜纸，因为保鲜纸会锁住过多水分，当番茄变软时，保鲜纸表面更会变得黏糊糊。
  2. 储存切片番茄前千万不要洒盐。盐分会抽干水分，令番茄变得水汪汪，吃起来口感会变得像橡胶一样。
  3. 如果番茄已经过熟，最好立即食用，因为它们放入雪柜后极容易腐烂。

切开的番茄能保存多久？

根据美国农业部（USDA）的指引，原个完整的番茄及成熟的辣椒其实无需冷藏，放入雪柜反而会流失风味。不过，任何新鲜农产品一旦去皮或切开，都必须在两小时内放入雪柜冷藏。若切开的番茄在室温下放置超过两小时，必须立即丢弃。

资料来源：《Southern Living》

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