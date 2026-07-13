点用易洁镬最安全？专家揭涂层出现6情况须立即更换 附延长寿命使用贴士

易洁镬是家家户户必备的厨具，但坊间屡传涂层剥落会释放毒素，到底怎样用易洁镬才最安全？有专家拆解易洁镬使用迷思，并盘点涂层出现6大情况必须立即更换，其中易洁镬煎蛋经常黐底可能已经老化。

点用易洁镬最安全？

据外媒《Simply Recipes》报道，坊间经常流传有关厨房用具的安全隐患，由塑胶容器、砧板到水壶等，而针对「易洁镬」会释放致癌物的警告更是屡见不鲜。水分活度（Water Activity）量测仪器品牌AQUALAB by Addium首席食品研究员、华盛顿州立大学食品科学系兼任教授Zachary Cartwright指出，对于一般的家庭烹饪而言，只要按照制造商的说明使用，现代的易洁镬绝对安全。大众最大的误解是以为所有易洁镬，都含有几十年前引发健康恐慌的化学物质。其实，现时构成易洁镬涂层的「聚四氟乙烯（PTFE）」，与昔日加工过程中使用的「全氟辛酸（PFOA）」截然不同，而后者已被主要制造商逐步淘汰。

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Zachary Cartwright强调，真正的安全问题在于「过热」，而非在普通炉火温度下的日常烹调。若将易洁镬暴露在超过摄氏260度（华氏500度）的高温下，或在「空镬」状态下直接加热预热，会导致涂层破裂并释放出有害气体。这些气体不但可能令人类出现类似流感的短暂症状，对部分宠物更具有剧毒。

至于是否需要彻底转用不锈钢、铸铁镬或陶瓷厨具？Zachary Cartwright认为，除非想减少接触「全氟及多氟烷基物质（PFAS）」的整体剂量，否则没有必要刻意停用易洁镬。PFAS是一类人工合成的化学物质总称，存在于多种日常生活用品中，在环境中的分解速度很慢，因此被称为「永远的化学物质」。

易洁镬涂层出现6情况须立即更换

当易洁镬的涂层开始老化，便会失去保护作用并变得不安全。Zachary Cartwright提醒，若出现以下6种情况，就代表须立即更换新镬：

易洁镬涂层出现6情况须立即更换

易洁镬涂层出现6情况须即换

出现深层刮痕 涂层剥落 表面起泡 部分区域涂层严重磨损 煎蛋时突然出现沾锅情况 食物中混有微小的黑色涂层碎片

Zachary Cartwright解释，意外吞下少量涂层并不会造成严重的健康问题，因为聚四氟乙烯（PTFE）的化学性质非常稳定，能够随消化系统排出体外。不过，受损的涂层无法再发挥应有的防黏性能，且随著时间推移会持续降解，因此强烈建议及早更换。

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延长易洁镬寿命使用贴士

大部分缩短易洁镬寿命的原因，都与日常的错误煮食习惯有关。为了保持涂层的最佳状态，Zachary Cartwright分享了以下保养贴士：

煮食时应使用中小火，绝对要避免「空镬预热」；并坚持使用矽胶、木质或塑胶厨具。

用软海绵手洗比放进洗碗碟机清洗更为温和，而且在冲洗前，必须先让易洁镬自然冷却，防止因温度骤变而导致镬身变形。若需高温煎烤，建议改用铸铁镬或不锈钢镬。

资料来源： 《Simply Recipes》

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