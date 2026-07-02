无线手提吸尘机推介｜澳门消委会测试10款产品 这2款吸力差距明显！Tefal/SAMSUNG/小米哪款最好用？
发布时间：19:00 2026-07-02 HKT
吸尘机是日常生活中常见的清洁器具，近年，无线吸尘机越趋普及，其中以轻便、灵活、清扫范围广，以及适用场景多且功能多样化等优点，受到消费者的青睐。澳门消委会联同珠海市消费者权益保护委员会对10款无线手持吸尘机进行比较测试，为消费者提供更多的资讯。
澳门消委会检测10款无线手提吸尘机
是次测试共抽取10款无线手提吸尘机样本，其中5款样本于澳门实体店购买；另外5款样本于珠海网上平台及实体商店购买。10款样本涉及内地及海外品牌，样本价格由$459人民币至$4,180澳门元不等。
澳门消委会测试10款无线手持吸尘机名单⬇⬇⬇
即看10款无线手持吸尘机名单
1. BOSCH VBASMUH7
购买地：澳门特区
零售价：MOP 3,098.00
最大吸入功率(W)：58.1
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.9%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：104.7%
沿墙边的除尘(mm)：0.0
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：39.1
集尘器的最大可用容积(L)：0.261
运行时间：41分钟53秒
噪声(dB(A))：79.0
2. dreame VTV25B
购买地：内地
零售价：RMB 1,799.00
最大吸入功率(W)：76.3
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.8%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：104.6%
沿墙边的除尘(mm)：6.9
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：25.7
集尘器的最大可用容积(L)：0.357
运行时间：26分钟53秒
噪声(dB(A))：73.8
3. HITACHI PV-XL300J
购买地：澳门特区
零售价：MOP 4,180.00
最大吸入功率(W)：63.6
光滑硬地板上的除尘能力(%)：98.7%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：27.8%
沿墙边的除尘(mm)：11.5
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：13.5
集尘器的最大可用容积(L)：0.125
运行时间：34分钟2秒
噪声(dB(A))：80.8
4. LG A9NCORE1V
购买地：澳门特区
零售价：MOP 3,299.00
最大吸入功率(W)：72.8
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.5%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：105.0%
沿墙边的除尘(mm)：5.3
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：36.6
集尘器的最大可用容积(L)：0.316
运行时间：42分钟20秒
噪声(dB(A))：81.3
5. SAMSUNG VS20T7538T5/SH
购买地：澳门特区
零售价：MOP 3,899.00
最大吸入功率(W)：128.4
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.5%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：106.7%
沿墙边的除尘(mm)：9.7
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：87.1
集尘器的最大可用容积(L)：0.548
运行时间：23分钟17秒
噪声(dB(A))：80.5
6. shake 鲨客 S11
购买地：内地
零售价：RMB 3,900.80
最大吸入功率(W)：52.2
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.9%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：104.2%
沿墙边的除尘(mm)：4.4
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：24.1
集尘器的最大可用容积(L)：0.470
运行时间：37分钟25秒
噪声(dB(A))：82.1
7. Tefal TY5510
购买地：澳门特区
零售价：MOP 3,280.00
最大吸入功率(W)：76.2
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.1%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：85.4%
沿墙边的除尘(mm)：8.2
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：23.7
集尘器的最大可用容积(L)：0.303
运行时间：13分钟46秒
噪声(dB(A))：81.7
8. Tineco VS15010ECN
购买地：内地
零售价：RMB 459.00
最大吸入功率(W)：8.6
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.8%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：49.5%
沿墙边的除尘(mm)：9.4
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：3.1
集尘器的最大可用容积(L)：0.209
运行时间：24分钟39秒
噪声(dB(A))：72.3
9. UWANT V100
购买地：内地
零售价：RMB 1,999.00
最大吸入功率(W)：41.5
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.9%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：103.8%
沿墙边的除尘(mm)：11.0
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：10.5
集尘器的最大可用容积(L)：0.523
运行时间：55分钟28秒
噪声(dB(A))：81.5
10. 小米 B202CN
购买地：内地
零售价：RMB 1,699.00
最大吸入功率(W)：65.6
光滑硬地板上的除尘能力(%)：99.6%
带有缝隙的硬地板上的除尘能力(%)：105.8%
沿墙边的除尘(mm)：7.9
集尘器带灰尘负载状态下的性能(W)：34.1
集尘器的最大可用容积(L)：0.426
运行时间：30分钟55秒
噪声(dB(A))：78.5
8个评测项目
1. 最大吸力（吸入功率）
- 测试重点：数值越大，理论吸力越强（实际效果仍须配合刷头设计）。
- 测试结果：各样本表现悬殊，介乎 8.6W至128.4W。
- 吸力最强： 「SAMSUNG VS20T7538T5/SH」
- 吸力最弱： 「Tineco VS15010ECN」
2. 地板除尘能力
- 测试重点：模拟日常平滑地板清洁。以匀速往返清扫后，计算吸走灰尘的重量比例。数值越大，代表除尘能力越强。
- 测试结果：全体表现优异且平均，除尘率均达 98%以上。
光滑硬地板是家居最常见的地板类型之一，本项测试。测试结果显示，10款无线手持吸尘机在光滑硬地板上的除尘能力相差不大，结果皆在98%以上。
3. 地板缝隙除尘能力
- 测试重点：地板缝隙常常是灰尘和污渍容易积聚的地方，相对也较难清洁。数值越高说明吸尘机对缝隙的清洁能力越高。
- 测试结果：表现差距极大，除尘率由27.8%至106.7%不等（超过100%代表能吸走刷头范围外的缝隙灰尘）。
- 缝隙清洁极佳： 「SAMSUNG VS20T7538T5/SH」
- 缝隙清洁较逊： 「HITACHI PV-XL300J」
4. 墙边除尘能力
- 测试重点：墙边多是清洁的难点，吸尘机的刷头需要具备较好的贴边灵活性与死角清洁力，才可以清扫干净。
- 测试结果：BOSCH表现最为突出，能完全清除墙角与直角边缘的灰尘。
5. 满尘后的吸力维持
- 测试重点：当集尘器装有灰尘时，吸力会否减弱。是次测试测量样本在带灰尘状态下的最大吸入功率。
- 测试结果：大部分样本在集尘器有负载时，吸力均出现不同程度的衰减。
6.集尘器可用容量
- 测试重点：尘盒（集尘箱/集尘器）容量。容量太小需频繁清理；容量太大则会增加机身重量，托举清洁（如天花板）时较费力。
- 测试结果：容量介乎 0.125L至0.548L。
- 容量最大： 「SAMSUNG VS20T7538T5/SH」
- 容量最小： 「HITACHI PV-XL300J」
7. 运行时间（续航力）
- 测试重点：吸尘机的运行时间和可清扫的范围息息相关。是次测试于「标准模式」下的单次充电使用时间。
- 测试结果：
- 最长运行： UWANT（55分钟28秒）
- 最短运行： Tefal（13分钟46秒）
无线手持吸尘机的续航能力十分重要，本次测试所有样本均调校至标准档模式进行，测试结果显示10款样本中运行时间最长的是UWANT，时间为55分钟28秒，而运行时间最短的是Tefal，为13分钟46秒。
8. 噪声
- 测试重点：如果吸尘机噪声过大，或声音过于刺耳，会引起使用者的不适。是次测试测量样本「最强模式」下运作时的噪音水平。
- 测试结果：Tineco与dreame在降噪及隔音设计上表现最优秀，运作声音较为舒适。
消费提示
- 认准商誉： 应光顾信誉良好的商户，切勿购买来历不明的产品。
- 按家居环境选择：
- 有宠物家庭： 建议选择集尘盒容量大、具防毛发缠绕设计的款式。
- 多狭窄空间： 建议选择机身轻巧且吸力强大的款式。
- 充电时机： 电量剩余 20%至30% 时应及时充电。若长期不用，亦须定期充电，以免电池因过度放电而损坏，导致无法启动。
- 安全充电： 充电时应远离其他电器及易燃物，并避免在高温环境下充电。
- 定期清洁： 尘盒与过滤网须定期清洗及更换，否则积聚污垢容易产生异味。
资料来源：澳门消委会
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