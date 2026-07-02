咖啡渣直接倒落垃圾桶超浪费！可当洗洁精兼除鞋臭？即睇9大神奇隐藏用途

每日冲完咖啡，习惯将咖啡渣直接当垃圾倒掉？有专家盘点咖啡渣的9大神奇隐藏用途，不仅能代替化学洗洁精轻松去油污，更是极速吸除鞋柜异味的天然神器。

咖啡渣9大神奇隐藏用途 可当洗洁精兼除鞋臭？

据日媒《grapee》报道，不少喜欢滴漏咖啡的人，冲泡后都会将残留的咖啡渣直接当垃圾倒掉。Key Coffee株式会社指出，咖啡渣有以下9大隐藏用途：

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咖啡渣9大神奇隐藏用途

1.自制天然肥料及堆肥

咖啡渣具有多孔结构，表面有许多孔隙，有助改善土壤状况，是家庭园艺的理想肥料。不过，若直接将咖啡渣撒在泥土表面是无效的，必须按照以下步骤制作肥料：

在纸箱内铺上报纸，并用封箱胶纸将底部及四侧密封，防止液体渗漏。 将枯叶或落叶装至纸箱约七成满，加入已彻底风干的咖啡渣并搅拌均匀。 每天轻轻搅拌使其充分发酵，若摸上去有微温，即代表发酵顺利，过程中可持续加入咖啡渣。

2.循环再用作除臭剂/空气清新剂

咖啡渣具有极佳的吸味及除臭功效，非常适合用于鞋柜、烟灰缸、厕所、雪柜、塑胶保鲜盒、锅碗及烤鱼架等容易产生异味的地方。只需将干燥的咖啡渣装入布袋，或放在开口容器内，放置于需要除臭的角落即可。若想去除煮食锅具的异味，可在锅中加水及咖啡渣，煮沸后放凉再清洗，便能极速除臭。

3.天然除草剂

咖啡渣含有抑制植物生长的物质，能有效防止杂草滋生。与做肥料不同，若用作除草，只需将干燥的咖啡渣直接撒在想抑制杂草生长的区域即可。

4.驱虫及防流浪猫

蚂蚁、蚊子、蛞蝓、蜗牛，甚至猫，都非常讨厌咖啡散发的气味。因此，在屋外四周、花槽沟、外墙边或房屋周围的地面撒上咖啡渣，能有效驱赶害虫及防止流浪猫靠近。

5.浸浴剂

对于喜欢咖啡香气的人，咖啡渣更是极佳的沐浴添加剂。只需将咖啡渣放入布袋绑紧，直接放入浴缸中，浴室便会弥漫著淡淡的咖啡香，带来极致放松的浸浴体验。

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6.洗洁精替代品

咖啡渣能用作洗洁精，可用来清洗玻璃杯及水樽。只需在瓶内加入少量咖啡渣，摇晃几下便能轻松洗净。面对极度油腻的餐具，先用咖啡渣擦拭吸油，随后清洗会变得更加轻松。

7.用于染料和颜料

将咖啡渣加水煮沸后提取的液体，可当作天然染料或颜料使用。由于不同咖啡豆种类及烘焙程度会产生深浅不一的咖啡色，大家可尝试调配不同浓度，染出独一无二的布料质感。

8.擦鞋及金属抛光打蜡

咖啡渣内含的天然油脂能令物件表面回复光泽，是绝佳的皮鞋及金属抛光剂，甚至能替代打蜡产品。使用时，只需将干燥的咖啡渣用干布包裹，在表面轻轻擦拭即可。

9.缝纫针插填充物

喜欢做手作的人，不妨用干燥的咖啡渣代替棉花作为针插的填充物。咖啡渣的油脂不仅能提供防锈保护，还能增加在织物上的润滑度，令缝纫时更加顺畅。

资料来源：《grapee》

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