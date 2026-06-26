初级大人必学！猫山王/黑刺/金枕头有何分别？用指甲磨榴梿刺即知生熟？一文睇清品种/拣选秘诀/忌食人群

夏天「果王」榴梿当造，但市面上品种繁多，猫山王、黑刺、金枕头到底有何分别？到底怎样才能挑选到熟透的榴梿？《星岛头条》综合农业网和港安医院的资料，为大家逐一拆解，让你在吃得开心的同时，也能吃得安心又健康。

榴梿6大常见品种 猫山王/黑刺/金枕头到底有何分别？

据农业知识入口网资料，目前榴梿三大主要输出国（马来西亚、泰国、越南）各自选育出不少名种。单是马来西亚，以「D+数字」编码登记的品种就有134种。到底市面上常见的猫山王、黑刺、金枕头等品种有何分别？

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1.猫山王（D197）

果型呈椭圆状（底部较大），底部有明显的五星形及细粒小刺。单果重可达约3公斤以上，属中大型品种。其肉色鲜黄，肉质黏稠甜美香浓，稍带淡苦味，肉质嫩滑细致有凝脂口感。肉厚核小，市场售价最高。

2.竹脚（D160）

其果形椭圆型，具有明显的果脉，果肉在果囊内呈现明显的串珠状。单果重可达约3公斤以上，属中型的榴梿品种。肉色浅黄，口感绵密，味道甜甘黏稠，稍带淡苦味，榴梿味适中。

3.黑刺（D200）

果形短圆如南瓜，果尾凹入。因榴梿尾端有一条干瘪残余的雄蕊附著，看起来像一条长长干瘪的细刺，此刺相当脆弱，易在运输中脱落。果棘中细，果肉呈橙黄色，肉质细软如棉花糖，入口即化，味道甜中带苦。

4.青尼（D123）

单果重2至4.5公斤，椭圆形至宽圆柱形，属大果种，果实有明显的五个果脉，外皮呈棕黄色，刺座间隔宽。果肉鲜黄色，肉厚且多，口感细致滑腻，味道甜美。

5.金枕头

属大果种（重2至6公斤），果形呈椭圆柱形，花柱端逐渐变细。果棘具有明显的喙，浅褐色。花序梗厚且长、外皮厚、棘圆锥形密集。果肉淡黄色，肉质柔滑但比其他品种稍粗，成熟度较不均匀。

6.山榴梿

野生于丛林山中，品系繁多，其中一些是属于Durio graveolens，通常果形小巧但风味浓烈。以红肉榴梿为例，属中小型果，果肉鲜红色，皮薄肉甜。

6招拣选榴梿秘诀 用指甲磨榴梿刺即知生熟？

榴梿被尖锐的粗刺包覆，到底怎样分辨生熟？农业知识入口网亦教以下6大选购秘诀：

6招拣选榴梿秘诀

6招拣选榴梿秘诀：

闻香气：香气愈浓代表风味愈佳；没香气、闻起来像熟番薯的榴梿，可能是未够熟就强行摘下，或是雨季采收的果实。 磨刺的声音不同：用指甲背磨榴梿刺，够熟的榴梿会因为果肉脱水、与果壳出现空隙，而发出「咕咕声」；成熟度不足的则会发出「唧唧声」。 用刀敲撃或摇动果实：类似拣菠萝的方法，轻轻摇动果实，若果肉已在果囊中分离，会发出沉重的声音。 用手指捏压榴梿：熟榴梿一般较软，可以用手指轻轻捏压表面的细刺；若成熟度不足，细刺会硬如铁钉。 观察蒂头：够熟的榴梿蒂头平滑完整；若蒂头纤维长短不一，表示未够熟。 有重量感：熟透的榴梿水份较少，拿上手一般比不熟的榴梿轻或较不坠手。

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榴梿忌配5大食物进食 严重恐引发心脏病猝死

香港港安医院–司徒拔道曾发文指出，2022年，泰国有一名24岁男子因将榴梿配搭啤酒食用，最终暴毙。因此，吃榴梿时忌与以下食物配搭进食：

酒精：研究发现，榴梿中的硫化物会阻碍人体分解酒精毒素，极易导致酒精中毒。 可乐：可乐的咖啡因与榴梿大量钾质会产生化学作用，加速心脏与脑部运行；加上榴梿高糖，会对心脏造成极重负荷，增加血管阻塞或心律不正风险，甚至引发心脏病猝死。 牛奶/海鲜/蟹：同食会引致消化不良、肠胃绞痛，甚至严重腹泻。

甚么人不适合进食榴梿？

除此之外，以下4大人士亦不适宜进食榴梿：

心脑血管患者：榴梿的碳水化合物及脂肪极高，经常或过量进食有机会导致血管阻塞，严重可致爆血管及中风。 糖尿病患者：榴梿属高升糖指数水果，会令血糖飙升。 肾病或肾功能不佳：榴梿含丰富钾质，肾功能不佳者无法有效排出多余钾质，更要注意榴梿的食用量。 皮肤病患者：体质偏热，例如本身已经怕热、易便秘口干、生暗疮、怕热多于怕冷、易皮肤不明搔痒等的人士，进食热性水果（如榴梿、荔枝）易促进组织胺分泌，导致敏感痕痒。

资料来源：农业知识入口网、香港港安医院–司徒拔道

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