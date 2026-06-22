初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂

烚蛋是一种用途极广的食材，无论是作为配菜，还是拌沙律都非常适合。不过，到底应该用冷水还是滚水煮鸡蛋？其实，要煮出一颗完美的烚蛋并非易事，日媒「Kurashiru」近日就分享了零失败的烚蛋技巧，更附上美味鸡蛋沙律食谱，入厨新手绝对不能错过。

烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法

据日媒「Kurashiru」分享，如果目标是煮熟蛋，其实用冷水或滚水煮出来的效果差异不大。但如果想煮出完美的流心蛋或半熟溏心蛋，最好还是用滚水。因为煮溏心蛋时，水温的控制至关重要。如果用冷水煮蛋，所需时间会受到炉火大小、锅具尺寸及水量的影响，即使精确计时，每次煮出来的鸡蛋熟度也可能不稳定。因此，用滚水煮蛋能更容易、更精准地确保每次都能煮出同样质素的鸡蛋。

用冷水煮蛋也有其极大优势，它可以最大限度地减少鸡蛋与水之间的温差，从而防止鸡蛋爆裂。即使将鸡蛋从雪柜取出直接煮，用冷水起步也能大幅降低破壳的机率。此外，若将鸡蛋直接放入滚水中，鸡蛋撞击锅底也容易导致破裂。另一个好处是，冷水慢煮能使鸡蛋受热更均匀，令蛋黄颜色一致、更漂亮。如果想煮出切开后形状与色泽皆完美的烚蛋，建议使用冷水。报道亦介绍煮3种不同熟度鸡蛋的黄金时间：

3种不同熟度鸡蛋的黄金时间

煮蛋前准备：

将室温鸡蛋放入锅中，加冷水至淹过鸡蛋，以中火加热。在加热过程中，用筷子轻轻搅拌，这能令蛋黄保持在鸡蛋的正中央。

1.溏心蛋：

水滚后，转小火再煮5分钟，总烹调时间约为8至10分钟。

2.半熟蛋（蛋黄半凝固）：

水滚后，转小火再煮7分钟，总烹调时间约为10至12分钟。

3.全熟蛋：

水滚后，转小火再煮10分钟，总烹调时间约为13至15分钟，此时蛋白和蛋黄均已完全凝固。

最后步骤：

鸡蛋煮熟后，立即用漏杓捞起并放入冻水中冷却。待鸡蛋彻底冷却后，轻敲碎蛋壳，便能轻易剥出光滑的烚蛋。

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食谱推介：牛油果西兰花鸡蛋沙律

掌握了完美的烚蛋技巧，不妨试试这道做法简单的牛油果西兰花鸡蛋沙律：

材料（2人份）：

烚蛋：3只

牛油果：1个

西兰花：120克

沙律酱（蛋黄酱）：2汤匙

特级初榨橄榄油：1汤匙

柠檬汁：1茶匙

蒜蓉：1/2茶匙

盐：1/4茶匙

黑胡椒粉：少许

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制作步骤：

切掉西兰花粗茎，摘成小朵。放入可微波的碗中，盖上湿厨房纸，再包上保鲜纸，放入600瓦微波炉加热2分钟至软身。 将牛油果对半切开，去核去皮，切成约2厘米的方块。 将煮熟的烚蛋对半切开。 将沙律酱、橄榄油、柠檬汁、蒜蓉、盐及黑胡椒粉放入大碗中搅拌均匀，调成特制酱汁。 将处理好的西兰花、牛油果及鸡蛋加入酱汁中，轻轻搅拌至各种风味充分融合，盛入盘中即可享用。

报道最后特别提醒，长者、2岁以下的婴幼儿、孕妇以及免疫力低下的人士，应尽量避免食用生鸡蛋或流心蛋。为安全起见，这类高危群组请务必将鸡蛋彻底煮至全熟后才食用。

资料来源：Kurashiru

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