无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命

一到夏天，香港天气闷热又潮湿，不少人一回到家就会立即开风扇降温。近年主打安全设计及时尚外型的「无叶风扇」越来越普及，不过价格普遍较高，与传统有叶风扇相比，是否真的更值得入手？究竟两者有何实际分别？日常使用与清洁又应如何处理？《星岛头条》为大家整理了选购与保养重点，并邀请丰泽顾客服务主任梁培洛进行分析，帮助大家作出更精明选择。

达人拆解无叶风扇/传统风扇4大差异

市面上无叶风扇和传统风扇，究竟哪个更好？以下为大家整理了无叶风扇和传统风扇4大差异：

无叶风扇/传统风扇4大差异

1.送风原理不同

不少人以为风扇就是用来吹风，但其实两种风扇的设计原理完全不同。传统有叶风扇依靠叶片旋转推动空气，因此风力较集中，带有明显的直吹感；而无叶风扇则透过内部摩打吸入空气，经环形出风口放大气流，再输出均匀风流。梁培洛指出，无叶风扇的气流会较为连续和平稳，相对减少风切感，长时间使用时会较为舒适。这亦解释了为何部分用家会觉得无叶风扇风力不够强劲，但其实只是风感表现不同。

2.降温各有优势

在实际使用上，不同用家对风扇的需求亦有所不同。有叶风扇因风力直接，能在短时间内带走体表热气，特别适合刚回家时快速降温；而无叶风扇则更著重气流循环的稳定性，适合长时间开启，例如睡觉或长时间工作时使用。梁培洛补充，若果空间较大或空气较闷热，有叶风扇在即时降温方面仍有优势；至于无叶风扇则较适合持续使用，提升整体舒适度。

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3.安全与静音

对于有小朋友或宠物的家庭而言，安全性往往是重要考虑。传统风扇虽然设有保护网，但仍有机会误触叶片；无叶风扇则没有外露旋转部件，使用时相对安心。另外，在噪音方面，无叶风扇普遍运作较平稳。梁培洛表示，无叶风扇一般震动较少，对于需要安静环境或浅眠人士会较为适合。

4.价格与设计

除了功能，外型与价格亦是两者的一大分别。有叶风扇以实用为主，价格由数百元已可入手；无叶风扇则走简约设计路线，价钱一般由数千元起。消费者毋须单纯以价格高低来判断好坏，而应按使用习惯及空间需要作选择。

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风扇越用越弱恐是忽略清洁 附清洁贴士保风力/延长使用寿命

不少人发现风扇使用一段时间后，风力明显变弱，甚至吹出异味，其实这往往与积尘有关。风扇在运作过程中会不断吸入灰尘、毛发，甚至霉菌。尤其在香港潮湿的环境下，风扇更容易积聚污染物，不但影响送风效能，更可能影响室内空气质素。此外，积尘会增加摩打的负担，长期下来或会缩短风扇寿命，因此定期清洁非常重要。不同款式风扇的清洁方式略有不同，但关键在于「定期保养」：

传统有叶风扇： 一般需拆开前网及叶片，再以中性清洁剂清洗，并确保完全干透后，才重新装回使用。

一般需拆开前网及叶片，再以中性清洁剂清洗，并确保完全干透后，才重新装回使用。 无叶风扇：日常只需用干布或微湿布清洁机身表面，并以棉花棒仔细清理出风口的隐蔽位置。

梁培洛建议，一般情况下，每2至4星期清洁一次风扇已足够，有助维持风扇的风力及延长使用寿命。

除了清洁，使用环境亦会影响风扇表现。将风扇放于潮湿位置或油烟较重的地方，会加快积尘；长时间使用最高风速，亦可能增加机件负荷。若使用时出现异声或震动，亦应及早检查，以免问题恶化。

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