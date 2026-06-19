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夏日消暑神器｜狂喷冰爽喷雾恐致冻伤？拆解3大潜藏危机 附安全使用指南

食用安全
更新时间：10:00 2026-06-19 HKT
发布时间：10:00 2026-06-19 HKT

天气炎热，不少港人出街爱用冰爽喷雾降温。不过国家应急广播警告，这款消暑神器潜藏3大风险，其中恐致皮肤严重冻伤。到底冰爽喷雾怎样使用可避免冻伤或带来的其他健康问题？

狂喷冰爽喷雾潜藏3大危机 严重恐致冻伤？

国家应急广播在社交平台发文指出，每到夏季，冰爽喷雾就会成为许多人出门必备的降温神器。然而，好用并不代表绝对安全，若使用这类降温神器不当，随时会引发严重意外。冰爽喷雾主要成分除了水之外，还包含LPG、乙醇、薄荷脑、香精及甘油。LPG是高压液化后的石油气，主要成分是丙烷和丁烷等，沸点很低。当按下喷嘴时，沸点极低的液化石油气会充当推进剂，将罐内的液体以雾状均匀喷出，并瞬间汽化，吸收大量热能，达到表面降温的效果。同时，成分中的「薄荷脑」会刺激皮肤和黏膜上的温度感受器，给大脑发送一个「很凉快」的假讯号。换言之，极度冰爽的感觉，部分其实是欺骗大脑的感官错觉。

虽然冰爽喷雾解暑一流，但中国消防部门经过实测后警告，稍有不慎极易发生以下3大危险：

冰爽喷雾3大潜藏危机 附安全使用指南
冰爽喷雾3大潜藏危机 附安全使用指南

1.易燃易爆炸

冰爽喷雾内的乙醇、丙烷或丁烷均属于易燃气体。当这些气体喷出并与空气混合后，一旦遇上热源或明火，极易引发燃烧甚至爆炸。此外，喷雾罐本身是压力容器，若长时间放置于持续高温的环境下，会导致罐内液体急速汽化，压力瞬间飙升，令喷雾秒变致命的爆炸罐。

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2.皮肤冻伤

喷雾的汽化过程会迅速吸收热量，若在短时间内于同一部位多次补喷，或持续对一个位置狂喷，会令化学成分堆积。这种反复叠加的吸热效果，会导致皮肤局部温度骤降，最终造成冻伤。

3.刺激皮肤黏膜

若不慎将冰爽喷雾喷在眼周或伤口附近，当中的化学物质会强烈刺激眼睛黏膜及受损皮肤，导致皮肤受损或眼睛充血感染。

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3招安全使用冰爽喷雾 可喷洒在2大位置减少皮肤受刺激

为了防患于未然，国家应急广播特别整理了3大安全使用指南，呼吁大众紧记：

  • 使用前应仔细阅读说明，绝对不要在同一皮肤部位大量或持续喷射。建议将喷雾喷洒在衣物或毛巾上，以大幅减少对皮肤的直接刺激。
  • 必须远离火源及高温环境，以防起火爆炸。
  • 绝对不要在车厢内或任何密闭空间大量喷洒，防止气体积聚而引发危险。

延伸阅读：日媒实测5款冰爽喷雾 3款获A级瞬间降温 Gatsby/Biore也上榜？

 

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