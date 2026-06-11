加热会杀死菌？泡菜煮熟即失去营养？医生揭烹调发酵食物4大关键

坊间流传一种说法：发酵食物一旦经过高温加热，里面的益生菌就会被彻底杀死，其健康好处亦会随之消失。这意味著港人热爱的韩式泡菜锅、酸菜鱼都变得毫无意义。家庭医生李思贤日前在社交平台发文指出，这个观念其实「只对了一半」。

菌虽死亡 营养并未全灭

活菌确实非常怕热。临床数据显示，大多数乳酸菌和酵母菌在 60 至 70°C 运作时便会开始快速死亡，当温度超过 100°C 时更几乎全灭。因此，当泡菜被放进滚烫的汤底时，里面的乳酸杆菌（Lactobacillus）确实无法存活。

若将「菌是否存活」当作判断食物「是否有益」的唯一标准，未免过于片面。益生菌在发酵的过程中，早已为人体肠道做好了「前置准备」。

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认识医学新宠「后生元」

2021年，国际益生菌与益生元科学协会（ISAPP）发布了一份共识声明，正式将「后生元」（Postbiotics）定义为：不具活性的微生物及其成分，且对宿主具有健康益处。

益生菌在数十小时的发酵过程中，会产出各式各样的代谢物、分解酵素及细胞壁片段。即使活菌在加热时死亡，这些留在食物体内的「遗产」本身就对人体有正面作用，并不需要活菌活生生进入肠道才能发挥功效。

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3大高温不灭核心成分

发酵过程中产生的许多化学结构，其实对热力相当稳定。即使经过高温烹调，以下三大核心成分依然能够完整保留：

有机酸（如乳酸、醋酸）： 这是发酵的核心产物。作为化学分子，它们完全不怕高温。泡菜煮熟后酸味依在，正是因为乳酸完好无缺，它对维持肠道酸碱值（pH 值）及抑制坏菌的作用依然有效。

细胞壁成分（如肽聚糖、磷壁酸）： 细菌细胞壁的碎片在加热后，因为细胞结构被破坏，反而更容易释放出来。这些碎片会被肠道免疫系统的受体辨识，引发适度的免疫调节反应。人体的免疫系统并不分活菌或死菌，只要辨识到这些分子就会启动防御机制。

生物活性肽（Bioactive Peptides）： 蛋白质在发酵时会变成分解成小片段。这些活性肽具有抗氧化、抗发炎或抑菌的效果，且同样具备极高耐热性。乳酪在烹调中被加热，这些益体胜肽依然留存。

3大高温不灭核心成分

烹调发酵食物4大关键

市民在日常生活中应建立正确的食用观念：

1. 依目的选生熟食

若想起到让活菌定殖、改变肠道菌相的效果，未经加热的生泡菜、冷藏乳酪及未煮过的酸菜确实较具优势。

2. 熟食绝非营养空壳

加热后的发酵食物，其有机酸和生物活性肽依然留存。它们走的是另一条免疫与环境调节的路径，不依赖活菌，因此泡菜锅等热汤对身体仍有实质益处。

3. 味噌切忌长时间滚煮

味噌若长时间大火沸腾，不单活菌全灭，连部分对热力敏感的生物活性成分亦会降解。建议参考传统做法，在汤品快要起锅前才融入味噌。

4. 死菌配方具科学根据

现代医学逻辑解释了为何市面上某些商业益生菌会采用「灭活菌」或「后生元」配方。死菌在临床上依然能看到改善肠道的成效，并非厂商偷工减料。

资料来源：家庭医生李思贤

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