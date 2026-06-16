微波炉加热急冻西兰花湿软难食？专家教1招还原爽脆口感 完美锁住营养

急冻西兰花方便又健康，是不少家庭的常备蔬菜，不过每次用微波炉解冻「叮」完，西兰花总是变得湿软，口感极差？有专家指出，只要在用微波炉加热前加入1件法宝，就能吸走多余水分，奇迹还原新鲜爽脆口感，更减少营养流失。

微波炉加热急冻西兰花湿软难食？专家教1招还原爽脆口感

根据《Yahoo! JAPAN》报道，拥有10年蔬果销售经验的日本网红「青髪のテツ」指出，西兰花是不少家庭的常备蔬菜。为了贪图方便，很多人雪柜冰格都会常备一包保质期长的急冻西兰花。不过，急冻西兰花虽然方便，但每次用微波炉加热后，往往会出水变得湿湿软软，口感极差，令人食欲大减。其实，要解决这个痛点，正确的微波炉解冻方法是：在加热前用厨房纸包裹西兰花，它能完美吸收渗出的多余水分，防止西兰花因浸泡在水中而变得软烂，从而保持其爽脆的口感。此外，厨房纸亦有助控制微波炉内的蒸汽，防止受热不均，这样就能令急冻西兰花的口感奇迹般还原，吃起来如同新鲜现煮一样。

想还原急冻西兰花的美味，青髪のテツ分享了以下4个简单步骤：

4步骤还原急冻西兰花爽脆口感

4步骤还原急冻西兰花爽脆口感：

准备一个有深度、适用于微波炉的耐热容器，并在底部铺上一张厨房纸。 取出约100至200克的急冻西兰花，将其平铺在厨房纸上。紧记要铺成单层，确保每块西兰花之间互相不要重叠。 用底部的厨房纸将西兰花轻轻包裹起来，然后在容器顶部松松地盖上一层保鲜纸。 将容器放入微波炉，以600瓦的火力加热约2分钟即成。

青髪のテツ强调，这方法毋须用水烚煮，就能确保保留西兰花内所有易溶于水的珍贵营养成分，例如维他命。这个方法极度适合忙碌的上班族在早晨准备饭盒，或是需要极速准备一道菜时使用。

如何选购、处理及清洗西兰花？

西兰花功效多多，但日常应如何选购、保存及清洗西兰花、如何保存及清洗？据本港蔬菜统营处资料显示：

1. 西兰花选购重点

花球紧密，花蕾未松开

茎无空心

具品种固有色泽

无腐烂、无虫害及其他伤害

2. 西兰花保存方法

如有包装，应原封不动放入冰箱；

散买的蔬菜如沾有水滴，会较易腐坏，应先把西兰花放在通风处吹干或把水气抹去，再用微湿的报纸包卷蔬菜放入胶袋后再冷藏；

蔬菜存放愈久愈不新鲜，营养减少，宜尽早食用。

西兰花处理及清洗步骤

烹煮前才清洗蔬菜，以保持新鲜；

浸洗不宜过久，要先洗后切，以免流失维他命；

用稀盐水清洗，可较易除去菜虫；

用不锈钢刀切菜，可减少维他命流失；

菜叶营养多，应避免把菜叶切走、切细、切碎或磨碎；

切后应随即下锅，以免维他命被空气氧化而流失。

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