​世界杯2026｜点解睇波饮酒易有大肚腩？研究揭「啤酒肚」真相 3大生活习惯重启肝功能

​世界杯2026｜四年一度的世界杯终于隆重开锣，全港再次掀起睇波狂热。无论是相约亲友到尖沙咀酒吧，还是留在家中睇电视直播，不少市民都喜欢一边饮啤酒、一边为支持球队。在尽情狂欢背后，不少男士猛然发现自己的肚子又大了一圈，总被戏称为「啤酒肚」，但其实啤酒肚并非笑话，而是身体发出健康讯号。

​世界杯2026｜啤酒肚绝非只是吃太多、饮太多？

台北荣总遗传优生科主任张家铭在社交平台表示，近年发表于科学期刊、来自美国西达斯西奈（Cedars-Sinai）医学中心的研究，为大众揭示了全新观点：啤酒肚绝非只是吃饮太多、动太少，而是体内一条名为「AKAP12-PKA」的代谢轴线因摄入酒精而「断线」，导致肝脏被迫储存大量脂肪，久而久之令腹部脂肪激增。

肝脏代谢系统被酒精打乱

肝脏日常负责处理体内脂肪，当人体摄取的热量充足时，肝脏会自动将脂肪代谢，防止其堆积。然而，这套系统需要一位重要帮手——「AKAP12」（A-kinase anchoring protein 12）。它的职责是为代谢指挥官「蛋白激酶 A」（PKA）安排定位，以便准确启动脂肪氧化，并关闭脂肪合成的开关。

简单而言，AKAP12 与 PKA 是肝脏代谢的黄金拍档，负责维持脂肪「有进有出」的平衡。然而，当市民饮酒时，这套系统便会被酒精彻底打乱。研究指出，酒精会抑制 AKAP12 的表现，令 PKA 失去导航，导致脂肪合成酵素（如 ACC1）失去控制而暴冲。最终，大量脂肪便会堆积在肝脏及腹腔周围，形成触目惊心的啤酒肚。

酒精停摆代谢非关啤酒热量

不少港人存在误解，以为啤酒肚纯粹是因为啤酒热量高。事实上，不论是港人热爱的高档威士忌、红酒还是鸡尾酒，只要含有酒精成分，均会导致 AKAP12 与 PKA 失调。研究发现，这种干扰并非长期酗酒者的专利。在短期饮酒后的 24 小时内，体内 AKAP12 与 PKA 的互动即可下跌超过 70%，脂肪堆积的速度远超想像。

更严重的是，酒精会刺激体内产生名为「microRNA」的小分子（如 MIR103 与 MIR186），这些分子会直接阻碍 AKAP12 的讯息传递，令其连制造都供不应求。整个脂肪代谢系统犹如突然停电，彻底瘫痪。因此，啤酒肚的本质，是处理脂肪的能力被酒精「喝坏了」。

酒精停摆代谢非关啤酒热量

男士腹腔更易囤积内脏脂肪

当脂肪代谢出现障碍，身体会优先将多余的脂肪储存于肝脏，随后扩散至腹腔及内脏周围，亦即俗称的「内脏脂肪」。这类脂肪不仅极难透过单纯节食减走，还会大幅增加患上心脏病、中风及糖尿病等慢性疾病的风险。肚凸凸除了影响外观，更是健康亮起红灯的征兆。

特别是男士，受到荷尔蒙分泌及脂肪分布特性的影响，比起女士更容易将脂肪集中囤积于腹部，形成俗称的「大肚腩」。

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「啤酒肚」是可以被逆转！

医学研究亦表示啤酒肚是可以被逆转的。实验证实，当强化生物体内的 AKAP12 表现后，不仅 PKA 的活性显著提升，肝脏的脂肪堆积情况、发炎指数、甚至血液中的三酸甘油脂水平均明显下降。这意味着只要让代谢系统重新开机，脂肪就能被正常处理，大肚腩并非不治之症。

3大生活习惯重启肝脏功能

市民若想在世界杯期间保持健康，可从以下三大方针入手：

1. 减少饮酒量为第一步

不论是睇波必备的啤酒，还是大牌档聚会的烈酒，只要含酒精就会破坏 AKAP12。每少喝一杯，就是为肝脏保留一次代谢能力。若难以完全戒酒，建议从降低频率开始，例如改为「周末限定」，或由每日饮酒缩减至两周一次。

2. 多吃护肝及抗发炎食物

日常饮食中可多选择具抗发炎及抗氧化成分的食材，例如西兰花、坚果、深海鱼及橄榄油。这些食物能间接保护 AKAP12 与 PKA 的功能，确保脂肪代谢维持顺畅。

3. 适度运动活化代谢

运动能有效提升体内的 cAMP 水平，进而活化 PKA。即使日常工作繁忙，每天抽空进行 30 分钟快走或弃搭升降机改行楼梯，亦是一种温和而有效的修复方式，能重新启动肝脏的脂肪燃烧机制。

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脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

食欲不振

恶心

呕吐

右上腹不适

疲劳

如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

资料来源：台北荣总遗传优生科主任张家铭、衞生防护中心

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