面包易发霉变干硬？专家教3大防霉保鲜秘技 与1款蔬菜存放保鲜期延长一周

面包是不少家庭必备的早餐佳品，经常几日就变干发霉？以为将胶袋密封封死就最好？有专家教3大防霉保鲜秘技，其中只要在包装袋内放入一款常见蔬菜，就能让面包延长保鲜一星期。

专家教3个防霉保鲜面包秘技 与1款蔬菜存放保鲜期延长一周

据外媒《Mirror》报道，对许多家庭来说，要在面包发霉前吃完一整条，往往比想像中困难。很多时候，由于存放不当，生满绿色霉斑或变得干硬的面包，最终只能无奈被丢进垃圾桶。英国减少食物浪费团体「Wheeldon Brothers」专家指出，其实只要对面包的存放方式进行一些简单调整，例如控制湿度和温度，就能大幅延长面包的保鲜期。他们分享了3个防霉保鲜秘技，大家可作参考：

三招防霉保鲜面包秘技

1.袋内放入一根西芹

市面上切好的袋装方包虽然保质期看似较长，但极易发霉；而原个未切的面包，如酸种面包，切开后往往几小时内就会变干变硬。对于袋装面包，建议放入一根脆西芹，西芹会持续释放微量水分，这些水分能完美地防止面包变干，同时又不足以促进霉菌生长。若将面包连同西芹条一起放入雪柜，低温加上西芹的保湿作用，能让面包的寿命轻松延长一星期，并保持柔软口感。

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2.抛弃完全密封包装

很多人以为，将面包放入密封的面包盒或将包装胶袋紧紧封死，是隔绝空气、防止发霉的最佳方法。专家解释，完全密封的胶袋会困住面包本身散发的水分，导致内部出现冷凝水，反而为霉菌滋生创造了完美的温床。建议在面包的包装胶袋上剪几个小孔，让多余的水分能够挥发排出，这个简单的小动作能大幅减少发霉的风险。不过专家亦提醒，孔不能戳得太多，否则面包会流失过多水分而迅速变干。

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3.冷藏最好再加密封盒

正确的做法是将面包保留在原包装袋中，然后再放入一个密封食物盒内，最后才放入雪柜。这种双重保护能为面包提供最佳的储存环境，原包装袋能发挥初步保护作用，而外层的密封食物盒则能彻底隔绝雪柜内的外部湿气以及其他食物的异味，是延长面包保鲜期的好方法。

资料来源：《Mirror》

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