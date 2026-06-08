雨天晾衫难干兼有异味！忌挂窗帘附近？专家教速干晾衣法

雨天室内晾衫最怕有噏味！有清洁达人指出，衣服晾在窗帘附近大错特错，反而极易积聚湿气惹霉菌。因此，她也教1个小方法，轻松告别衣服发臭和难干的烦恼，

雨天晾衫难干兼有异味 专家拆解常见干衣迷思/速干晾衣法

据日媒《周刊女性PRIME》报道，清洁达人山口佳奈指出，很多人为了解决雨季洗衣问题，往往会出于好意采取一些措施，但结果却适得其反，反而加剧了异味和细菌滋生。她为大家拆解了雨天洗衣及室内干衣的常见谬误，并分享了极速干衣的秘诀：

雨天常见干衣迷思/速干晾衣法

雨天常见干衣迷思/速干晾衣法

1.洗衣机暗藏霉菌

衣服散发霉味的最大原因，是衣物上残留了细菌。这不仅是因为晾晒时间过长，污垢没有彻底清除也是主因之一。必须特别留意洗衣机滚筒的清洁度，因为肉眼看不见的霉菌和污垢会附著在衣物上，从而产生异味。

2.洗衣液过量反惹菌

不少人为求去除污渍而倒入过量的洗衣液，这其实会适得其反。残留的洗衣液极易成为细菌滋生的温床，因此严格按照指示使用适量的洗衣液非常重要。

3.忌挂窗帘附近

雨季期间，无可避免要经常在室内晾衫，但也需要注意晾晒的位置。许多人贪图方便，喜欢把衣服挂在窗帘或窗户附近，但其实窗边极易积聚湿气，加上空气流通不畅，会导致衣服极难晾干。

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为了更有效地极速干衣，建议最好开启抽湿机或冷气机的抽湿模式，并同时配合风扇吹风以促进空气对流。在晾挂衣物时，最理想的状态是每件衣服之间留出大约一个拳头的距离。

4.把握最佳干衣时间

即使在下雨天，洗衫的时间也会影响衣物晾干的速度。如果选择在室外有遮挡处晾晒，最佳时机是接近中午至下午早段，因为此时的相对湿度通常会略微下降。若选择在室内晾晒，晚上在家并开启冷气或抽湿机时，干衣效果会更佳。

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另外，如果习惯使用浴室干衣机烘干衣物，请务必定期清洁滤网。因为滤网积聚的灰尘加上浴室本身的潮湿环境，极易滋生霉菌，这不仅会产生异味，更会大幅降低机器的烘干效率。

5.毛巾发臭

许多人在雨季都会遇到毛巾发臭的困扰，这通常是由于使用过量的柔顺剂令成分过度包裹衣物纤维，使其难以释放水分，从而严重拖慢晾干速度，引发细菌滋生及异味。虽然使用热水消毒和高温熨烫能有效杀灭细菌，但高温可能会损坏某些布料材质。

资料来源：《周刊女性PRIME》

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