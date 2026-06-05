租屋惊见洗衣机狂涌「紫菜」！热心网民传授3大天然去污秘诀 附消委会8招彻底深层洗机

许多刚搬出来自立门户、体验独居生活的「初级大人」，往往在面对繁琐的家务时才发现处处是学问。最近就有网民在社交平台分享了一个令人崩溃的居家烦恼，指自己刚租好单位入住，却惊见洗衣机内藏污纳垢：「捞不完！根本捞不完！已经捞了两个小时污垢，空机清洗了 7 次，快要疯了！」该网民无奈表示，自己已经尽力把底部能力所及、拆得下来的地方都拆下来刷洗，但黑色的「紫菜」（污垢薄膜）依然源源不绝地涌出，令不少刚开始学做家务的租屋一族深有共鸣。

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热心网民传授3大天然去污秘诀

面对这个集体共鸣的难题，不少富有家务经验的网民纷纷倾囊相助，提出多个低成本且高效的解决方案：有网民分享：「将洗衣机注入满水位，倒入一整大罐漂白水，静置30分钟至1小时，然后开启正常洗衣程序。这是一位专业拆洗洗衣机的老板教我的。我自己刚入住新租的套房时，洗衣机比你的还要脏，连续使用这个方法2至3次后，海苔片完全彻底消失。」

另有网民详细列出个人步骤：首先注满水并加入3至4瓶盖的漂白水，最好静置一晚。若洗衣机有「清洗槽模式」就直接执行，没有的话用一般洗衣模式即可。清洗完一遍后，会再用清水空机洗一遍。最关键的一步，是洗完后切记要用干净的抹布将洗衣槽内部彻底擦拭一次。该网民建议第一次洗机的间隔可以密一点，之后维持每3至4个月重复一次即可。

亦有网民提议，可以在洗机时丢入一条不要的旧浴巾，并配合网购平台只需几元一个的「漂浮过滤网」，这样在空机运转时，能更有效地将飘浮的污垢带走。

惊人研究：洗衣机内胆细菌量比马桶脏530倍

这项家务之所以成为「初级大人」的必修课，是因为长期不洗洗衣机，后果堪比健康炸弹。综合外媒引述美国亚利桑那大学（University of Arizona）的一份权威研究指出，洗衣机在清洗内衣裤后，其细菌含量超标程度甚至比马桶还要肮脏。

粪便残留引发交叉感染

负责该项研究的微生物学教授 Charles Gerb 警告，一件穿过的内裤中，大约残留有 0.1 克的粪便。因此，洗衣机每次清洗完内衣裤后，机内大约会滋生高达1亿个大肠杆菌。更可怕的是，这些细菌会透过清洗过程，直接转移并污染下一批放入的衣物。

长期不洗机形同细菌温床

研究进一步指出，若洗衣机长期不作清洗，其内胆的细菌含量最高可达70多万个，足足比大众主观认为最脏的庭厕还要高出530倍！这正是导致许多人皮肤过敏、衣物越洗越臭的元凶。

消委会正确清洁洗衣机8大步骤

为了让广大市民及家务新手有法可依，香港消费者委员会（消委会）过往亦曾整理出以下八大正确清洁及保养洗衣机的防御心法：

1、每月定期清洁

消委会引述洗衣机代理商的专业建议，洗衣机最好每月定期清洁。如果家庭使用洗衣机的频率非常密，例如每日都会开机洗衫的话，更需要加密清洗机身的次数。

2、善用热水程序

部分洗衣机型号备有「热水洗衣程序」。消委会表示，定期利用热水程序进行空机清洗洗衣槽，能达到极佳的杀菌清洁效果，同时减少异味及积聚在机内的残余洗衣剂。

3、确保清洁剂完全溶解

使用专用的洗衣机清洁剂时，应先将清洁剂加入洗衣机内让其运作数分钟，确保清洁剂在水中完全溶解并混和。之后应暂停机身运作，让清洁剂溶液浸泡洗衣槽一段时间，最后再以一般洗衣模式彻底运作清洗一次。

4、因应容量调节分量

清洁剂的用量必须严格按照产品说明、洗衣机容量以及洗衣槽的脏污程度进行调节。如果洗衣机容量较大或洗衣槽过于肮脏，则需加入较多清洁剂。部分产品更建议使用温水来溶解清洁剂，以提高其化学去污效能。

5、严格控制浸泡时间

消委会特别提醒，浸泡时间应视乎清洁剂产品的成分和配方而定，使用前必须先阅读了解说明书，切忌盲目长时间浸泡，以免因浸泡过久而导致化学物质腐蚀并损坏洗衣机的内部机件。

6、用白醋天然去水垢

若追求环保与性价比，消委会亦建议使用白醋作为天然清洁剂。在洗衣机注满水后，倒入一整瓶白醋并浸泡 1 小时，随后以一般常规模式运作一个周期。这能有效去除黏附在内壁的硬化水垢和洗衣剂残留物。

7、切勿忽略塑胶封边

每次洗完衫后，都应使用软布将机门的塑胶封边擦干。若发现塑胶封边已出现霉菌黑点，可以使用沾有酒精或稀释漂白水的布，亦可用旧牙刷轻力抹擦。如发霉情况严重且未有改善，则应考虑联络代理商更换封边。

8、谨记打开机门通风

最后，不论是日常洗完衣物还是完成洗机程序后，都必须打开机门保持通风。这样做能令洗衣机内胆保持干爽，从源头上减低滋生霉菌与病菌的机会。

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