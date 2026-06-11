西瓜切开极易变坏！即学4招正确保存法 用1款容器装可冷藏保鲜8天

踏入炎炎夏日，清脆多汁的西瓜是不少人消暑解渴的最爱。但西瓜切开后放雪柜很快就流汁变软烂，甚至变坏惹细菌！有专家教4招保存方法，其中用1款常见容器即可令西瓜保鲜长达8日。

即学4招正确保存西瓜 用1款容器装可冷藏保鲜8天

据外媒《Daily Meal》报道，西瓜一旦切开，新鲜度便会直线下降；切好的西瓜块很快就会流失甜美果汁，果肉亦会变得软烂不再爽脆。有专家分享了以下4招西瓜正确保存法，只需一件小法宝，便能大幅延长切开西瓜的保鲜期：

4招正确保存西瓜



1.使用带密封盖的玻璃容器

空气是西瓜的最大克星，一旦切开西瓜皮，便等同破坏了隔绝氧气的天然屏障，西瓜随即开始氧化腐烂，导致果肉迅速变得软烂。建议只需将切好的西瓜放入带有密封盖的玻璃保鲜盒内，完美隔绝空气，便能让西瓜保鲜长达8天。

2.切开前先雪冻

任何品种的切开西瓜，若非即时食用，都必须立即放入雪柜冷藏。美国农业部更建议，在切开西瓜之前，最好先将原个西瓜放入约摄氏5度或以下的雪柜冷藏，最多不超过24小时。这种预先冷藏的步骤，有助于进一步延长西瓜切开后的保鲜期，并有效减缓细菌滋生。

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3.保留西瓜皮忌切成小块

西瓜的切法亦会直接影响其保存期限，当中西瓜皮的作用可谓非常神奇。如果将西瓜切成一半、四分之一或船形，并且尽量保留瓜皮，便能有效延长西瓜的新鲜度。相反，若贪图方便将西瓜切成一口大小的无皮小块，反而会加速果肉腐烂及流失水分的过程。

4.善用密实袋/保鲜纸

如果家中没有玻璃密封容器，建议可改用密实袋代替。只需在封口前，尽量将袋内的空气全部挤出；亦可以将西瓜切片放在碟子上，然后用保鲜纸紧紧包裹著。无论采用哪种方法，最关键的是确保西瓜果肉完全与空气隔绝。

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预先包装的切开水果也会致沙门氏菌中毒？

过往，本港亦曾发生过切开水果被检出含致病原沙门氏菌的个案。本港食安中心从超级市场抽取切开水果样本进行检测，结果发现，在25克食物样本中含沙门氏菌，超过《食品微生物含量指引》在25克食物样本中不得检出沙门氏菌的指标。

沙门氏菌特征如下：

假如新鲜蔬果没有经过消毒处理，蔬果表面便可能会有沙门氏菌类。

用刀具切开没有清洗的新鲜蔬果时，受污染的蔬果外皮的细菌会经刀具传给食用部分，或者是污染了的切开水果其后接触到未受污染的切开水果。

有些患者，例如幼儿、老人及免疫力弱的人会受到较严重的感染，甚至死亡。

进食了受沙门氏菌污染的食物后，通常会在一至三天内出现恶心、呕吐，腹泻、腹腔痉挛和发烧等病征，并会持续二至五天。

资料来源：《Daily Meal》、香港食物安全中心

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