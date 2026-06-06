芒果配「1食物」秒变热量炸弹！营养师公开3大妙法平衡血糖 糖尿病患者都可以食?

芒果到底属健康水果还是减肥禁忌？糖尿病患者是否绝对不能碰芒果？营养师强调，芒果富含维生素 C，绝对是神仙级的营养食物。真正出问题的从来不是芒果本身，而是大家经常在不知不觉中，将其吃成惊人的「热量炸弹」！以下由专业营养师公开独门的搭配公式，让大家在夏日可以安心享受芒果的美味。

以饭碗测量分量最精准

营养师曾建铭指出，在临床咨询中，常见市民对芒果陷入两种极端心态：一种是放纵型，认为水果必然健康，结果一次过嗑掉一整颗巨型金煌芒；另一种则是恐惧型，因担心其高甜度会引发血糖飙升或体重暴增，而吓得完全不敢碰。他强调，水果虽然养生，但始终含有糖分。加上芒果甜度高、口感滑顺，极易让人一口接一口，导致摄取过量。

曾建铭解释，切好的芒果粒，分量大约装至普通饭碗的「半碗至八分满」，这就等于「一份水果」的标准摄取量。如果是细颗的爱文芒，大约半颗就足够；若是大颗的金煌芒，可能四分一颗就已经达标。他强调，重点从来都不是「能不能吃」，而是「你这餐吃的是一份，还是三份」？只要控制好每次的分量，就能有效避免热量超标。

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营养师分享芒果黄金搭配公式

曾建铭提醒，单吃一大盘芒果容易令血糖急速波动兼热量超标，只要懂得运用「蛋白质」和「纤维或优质油脂」进行锁定，不仅能大大提升饱足感，还能避免身体单纯摄取大量甜味。他分享了以下3个聪明吃法：

1、无糖乳酪加芒果粒

当下午茶瘾发作，想喝手摇饮或吃蛋糕时，不妨尝试这个组合。以无糖乳酪（Yogurt）作为主体来补充优质蛋白质，将芒果当作调味配角（控制在半份至一份），最后撒上少许无调味坚果或燕麦。曾建铭表示，这绝对比高糖分的芒果奶酪或布丁健康得多。

2、融入无糖豆浆增香气

不少人夏天热爱喝芒果冰沙，但将水果打成果汁容易令人在不知不觉中摄取超量，且饮用速度太快会对胰岛素造成负担。曾建铭建议，不如将少量芒果粒加入无糖豆浆中，既能为豆浆增添天然果香，又不会将水果喝成「纯糖水」，非常适合减重族群。

3、芒果入菜作天然酱汁

芒果不一定只能当饭后甜品，曾建铭极力推介将芒果融入主菜。市民可以尝试制作「芒果鸡肉沙律」或「芒果鲜虾沙律」。利用鸡胸肉或虾仁的优质蛋白质，配合芒果自然的酸甜，不但能省去高热量的千岛酱或沙律酱，更能让整道料理变得清爽无负担。

营养师分享芒果黄金搭配公式

配上炼乳、雪糕形同「甜品炸弹」

此外，曾建铭亦点名最常见的错误，是将芒果配上炼乳、云呢拿雪糕或雪花冰一同享用。这时它已不再是日常水果，热量会呈几何级数飙升。另外，不少人习惯一边「煲剧」一边吃芒果干，同时还搭配一杯含糖手摇饮品，这是最容易让热量与血糖双双爆表的危险组合。

曾建铭亦提醒，如果正餐已经吃了一个炸猪扒饭等极其丰盛的饭盒，饭后又再塞进一大盘芒果，身体的代谢负担会过重。他建议，如果当天打算吃芒果，正餐的饭量应适量减少，主菜选择清蒸或经烤焗的，并多摄取蔬菜，才能平衡一餐的总热量。

3大族群食芒果指南

针对不同体质与年龄层的市民，营养师亦给出了以下贴心建议：

减重一族： 建议将芒果安排在「下午茶时段」享用，并搭配乳酪或豆浆。谨记「四不原则」：不打成汁、不额外加糖、不做成冰品、分量严格控制在一份以内。

糖尿病患者： 建议每次从「半份」开始尝试，吃在两餐之间，并必须搭配蛋白质食物以缓慢血糖吸收。若有佩戴连续血糖监测（CGM）的患者，刚好可以借此观察自己的饭后血糖曲线，找出最适合自己的耐受量。

长者群体： 家属切忌因为觉得水果健康，便一次过切一大盘给长辈进食。另外，由于芒果果肉质地较为滑溜，对于牙口欠佳或吞咽功能较弱的长者，记得要切成细块并叮嘱慢慢咀嚼，以防发生哽噎意外。

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