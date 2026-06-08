沙律酱/豉油开封后可放几耐？拆解5大酱料保质期 这种放半年极易发霉！

不少人以为酱料未过保质期或者只要放入雪柜就不会坏，但有专家警告，也5大常见的调味料开封后若存放过久，随时变细菌温床，其中有1种酱汁开封放半年就极易发霉。

拆解5大酱料保质期 这种放半年极易发霉！

据杂志《People》报道，有专家警告，一些常见的家用调味料过期后不仅会产生异味，若开封后在雪柜存放时间过长，更随时会滋生细菌。建议大家检查厨房中5大酱料的保质期：

5大酱料保质期

1.蛋黄酱

根据美国农业部指引，蛋黄酱开封后，放于雪柜冷藏的安全食用期最长为两个月。未开封的蛋黄酱保质期约为三至四个月，并强调不应将其放进冰格冷冻。

由于蛋黄酱及其相关制品均含有大量生鸡蛋，若在室温下放置超过一天，或在雪柜中存放超过保质期，将大幅增加感染食源性疾病的风险，如沙门氏菌。任何以蛋黄酱为基底的沾酱，如塔塔酱、蒜蓉蛋黄酱极易变坏，一旦过期必须立即丢弃。

2.沙律酱

忌廉状的沙律酱若不定期更换，极易成为食源性疾病的温床。这类沙律酱通常含有鸡蛋或芝士成分，若超过标签上的保质期仍不丢弃，成分极易变质并滋生细菌。与蛋黄酱一样，沙律酱开封后的保质期约为两个月。

食品科学家指出，当沙律酱变质时，当中的酵母会产生气体并散发出异味；若是油腻沙律酱味道变得比平常苦涩，则代表已经氧化，需要更换。此外，自制沙律酱比市售的更容易变坏。

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3.含糖酱汁

美国农业部指出，市面上许多酱料，如番茄酱、烧烤酱和鸡尾酒酱等，都会添加含糖防腐剂以延长保质期。未开封的含糖酱料在阴凉储物柜可保存长达12个月。然而，农业部提醒，这类酱料开封后，放于雪柜的保质期大约只有6个月。超过此期限后，酱汁可能会开始发霉。食用前务必观察酱料有否变色、散发异味或表面出现绒毛状霉菌。

4.醋味浓郁的调味料

雪柜中的各种调味料，很多都含有醋的成分。高醋含量的酱料，如芥末酱和喼汁，在未开封状态下，存放于储物柜可保存长达三年。但一旦开封并开始冷藏，其保质期便会缩短至约12个月。使用前，同样需要注意是否出现异味或变质迹象。

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5.豉油

与醋类调味料一样，豉油的保质期比其他常用酱料长，未开封可安全存放长达三年。不过，开封后也有建议的保存期限。营养师Chelsea Edward 指出，虽然豉油可以常温保存，但若不是每天频繁使用，强烈建议将其放入雪柜冷藏以延长保质期。豉油开封后请在一年内使用完毕，并要时刻注意有否变质，因为即使豉油本身味道咸，细菌依然有机会在其中滋生。

资料来源：《People》

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