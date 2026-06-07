30岁工程师血管爆裂险盲！高血糖引发视网膜病变 医生揭1类食物致「眼中风」

台湾一名30多岁从事科技业的男子，因长期外卖饮食习惯不佳，上班时突然晕倒被紧急送院。经急症室血糖检测后，其血糖数值竟高达 800 多（正常空腹血糖一般低于 5.6 mmol/L），情况一度危殆，需要随即送入深切治疗部（ICU）抢救。男子苏醒后，惊觉自己的视野出现大片飞蚊飘动。经眼科医生详细检查后，发现其眼球血管已经爆裂，玻璃体内更积聚了满满的血块。

高血糖诱发视网膜病变 视力难以完全恢复

台湾眼科医生钟珮祯在健康节目《小宇宙大爆发》中透露，该名单身男子因工作繁忙，下班时往往已是深夜时分，为了贪方便，餐餐都依赖外卖平台点选卤味、炸物，并且必定搭配手摇饮品或汽水：

钟医生说明，患者是由于长期极高血糖引发「糖尿病视网膜病变」，导致眼底血管异常增生后爆裂出血。虽然患者随后接受了眼球内药物注射及手术治疗，但其视网膜已因为严重的发炎反应而受损，表面呈现「凹凹凸凸」的状态，视力最终无法完全恢复到正常水平。

钟医生强调：「吃进肚子的食物，对身体健康和眼睛视力，其实有著极大影响。」除了大众熟知的含糖饮品是隐形杀手外，日常生活中还有三类食物会严重摧毁眼睛健康，市民必须提高警惕。

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3大严重伤眼食物黑名单

1.奶精（反式脂肪）

第一类是奶精含有反式脂肪的茶饮配料。钟医生指出，反式脂肪摄取过多会诱发身体的发炎反应，并大幅增加血液中的低密度脂蛋白（即俗称的「坏胆固醇」）。这不仅会显著提高全身及眼底血管病变的风险，目前的医学研究亦认为，这与黄斑部病变的发病率上升息息相关。

2.糕饼类食品（自由基）

第二类是糕饼酥皮类食品。医生解释，糕饼为了追求酥脆口感，烘焙时经常会添加酥油，这是一种经过氢化处理的精制油品，在加工过程中本身就会产生自由基。当这些精制油再经过高温烘烤，会催生出第二道自由基，加剧身体的氧化应激反应，导致「眼中风」（视网膜血管阻塞）及黄斑部病变的风险飙升。

3.塑胶外卖盒装热食（塑化剂）

第三类是市民常用塑胶容器外卖热食。钟医生提醒，都市人热爱喝热汤，但若使用塑胶袋、保鲜盒或劣质塑胶容器盛装高温食物，化学结构容易受热破坏并溶出塑化剂。塑化剂属于内分泌干扰物（环境荷尔蒙），除了具备致癌风险外，亦会直接造成微血管病变。甚至近年市面流行的纸吸管和纸杯，为了达到防水效果，其表面往往会涂上一层亮面的防水涂层，这同样存在溶出塑化剂的健康风险。

3大严重伤眼食物黑名单

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