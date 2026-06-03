内地肉类加工龙头「黑心猪肉」抗生素超标37.5倍恐伤肝肾 附12种食物添加剂指南

中国最大肉类加工龙头企业「双汇」，旗下加工产品在内地深受大众欢迎，特别是民众吃即食面时常加的招牌「火腿肠」，因打开即食而非常普及。不料，内地黑龙江省市场监督管理局近日进行抽检时，发现「望奎双汇北大荒食品有限公司」生产的猪后腿肉，其抗生素「林可霉素」（Lincomycin）含量严重超标。消息曝光后震惊社会，引发公众对加工肉制品安全的强烈担忧。

超标37.5倍黑心肉 涉及9百家门市

抽检报告揭露的数据相当惊人，这批问题肉类的流向更引发了广泛的社会忧虑：根据抽检报告显示，该猪肉样本中的林可霉素含量高达每公斤 7700 微克。对比内地法规上限的每公斤小于或等于 200 微克，该批产品超标幅度高达 37.5 倍。

据调查，该批不合格肉品早于去年 8 月底生产，并已在市面上流通了接近 9 个月，销售网络覆盖黑龙江、吉林及内蒙古等地区。问题肉品涉及约 900 多间零售门市，甚至已被用作供应给学校及长者安老院。这意味著，绝大部分的问题产品早已被不知情的消费者吃下肚，食安隐患令人深感头痛。

长期过量摄入恐致肝肾受损 短期引发呕吐长期伤内脏

医学专家对此类抗生素超标的潜在健康风险提出了严正警告。业内人士分析，肉品不合格的根源，很可能是养殖场在饲养过程中，为了在短期内快速控制猪只疾病，而不惜违规加大用药量所致。

临床医学显示，人体若在短期内过量食用含有林可霉素的肉品，会直接导致恶心、腹泻与呕吐等急性肠胃症状；如果长期摄取，该抗生素更会累积毒性，对人体的肝脏及肾脏功能造成严重的不可逆损害。

双汇成立专项组排查

母公司双汇发展早前（28日）上午透过官方微信公众号发表《致歉声明》，对事件给消费者带来的困扰深表歉意，并指已成立专项工作组配合政府排查。同时，企业强调事件属个别情况，披露自2025年10月至今，内部及监管部门对林可霉素的逾四万次抽检均全数合格。据专家指，林可霉素常用于生猪养殖防病，超标原因多为未遵守休药期或用药过量；人体长期摄入可能导致肠道菌群失调及过敏。

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有关加工食物健康，德国基森大学一项研究指出，超加工食品(UPF)是指即食食品，通常脂肪、盐和糖含量高，膳食纤维、蛋白质和微量营养素含量低。目前，全球不同国家如巴西、法国、日本等的营养指南都建议限制超加工食物摄取量。他们希望探讨超加工食品及当中所使用的食物添加剂与全因死亡率之间的关联。研究结果发表于《eClinicalMedicine》期刊。

根据国际间广泛使用的「NOVA分类」，超加工食品可透过使用预先定义的超加工标记物(MUP)来检测。MUP即为各种食物添加剂，如果在食品中发现至少1种，则属于超加工食品。研究人员将57种MUP分成9类：调味剂、增味剂、食用色素、甜味剂、加工助剂、不同种类的糖、改质油、添加蛋白质和添加纤维。

研究纳入了英国生物样本库（UK Biobank study）中的186,744名参加者的饮食和健康数据，平均年龄58岁，当中排除了体重意外减轻（可能代表癌症、慢性器官衰竭、虚弱等疾病状态）、有心血管疾病或癌症病史等参加者，因为他们可能容易过早死亡。

研究结果：