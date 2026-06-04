厨房惊变「小蚊滋灾难」？专家教路「苹果醋＋洗洁精」自制灭蝇陷阱 附完整教学

每逢本港炎热潮湿的盛夏，厨房便极易引发「小蚊滋灾难」。不少市民发现，家中明明关好纱窗，却莫名其妙涌现大量果蝇。事实上，这些果蝇通常是跟随从街市或超市买回来的水果表皮，以隐蔽虫卵的形式被带回家中孵化，又或是受到厨房锌盆、厨余发酵的强烈气味吸引而来。想快速将其消灭，市民可利用果蝇对发酵气味的执著，利用「2件东西」自制天然陷阱！

直击果蝇惊人繁殖力

香港家居最常见的品种为「黑腹黄果蝇」（Drosophila melanogaster），成虫体长仅约 2 至 3 毫米，身体呈偏黄褐色。牠们的嗅觉极度敏锐，只要家中有熟透的水果或未加盖的厨余，短短数天内就会疯狂繁殖。若发现垃圾桶或锌盆周边出现这类小虫，代表孳生源就在附近。

果蝇的繁殖速度在夏天室温（约 25℃ 至 30℃）下极为惊人。从虫卵孵化成幼虫（蛆）、结蛹到羽化为成虫，整个生命周期只需要短短 8 至 10 天。成虫羽化后大约 8 小时即可交配，1 至 2 天内便开始产卵，而其寿命可达一个月以上。一只雌性果蝇一生能产下多达 500 颗卵，这解释了为何只要有一只飞进屋内，数天后数量便会呈几何级数爆发。

3大超简单自制果蝇陷阱教学

除了购买市售的产品外，市民利用家中现有的材料，亦能轻松自制高效的灭蝇工具：

1、苹果醋洗洁精陷阱

首先准备一个干净的浅杯或切开的塑胶樽底，倒入苹果醋、果醋或喝剩的啤酒，因为发酵的水果酵素与酒香对果蝇有致命吸引力。若家中没有醋，亦可用一块香蕉皮或熟透的水果切片加少许水代替。接著，在液体中滴入 2 至 3 滴厨房洗洁精并轻轻搅拌均匀，洗洁精能破坏水的表面张力，果蝇一旦试图停留在水面觅食，便会立刻沉入水中淹死。最后在杯口紧紧封上保鲜纸，用牙签在表面戳出数个小洞，放置于厨余桶或锌盆旁即可。小洞能让醋香散发，果蝇钻入后便无法飞出。

2、天然精油防护棉球

果蝇对刺激性气味十分反感。市民可将薄荷、尤加利、丁香或香茅等天然精油滴在棉球上，放置于果蝇经常出没的区域作自然驱赶，能有效减少果蝇聚集与产卵的机会。不过专家提醒，精油挥发极快，此方法只能作为短暂的防避措施，无法根杀果蝇，必须配合环境清洁才能治本。

3、善用黄色黏蝇纸

市民亦可在生果盘、厨余容器或垃圾桶旁边，直接摆放几张黄色的黏蝇纸。由于果蝇对黄色具备一定程度的趋光与趋色性，牠们很容易会主动停靠在纸上而被黏住，日常只需定期更换即可。

其他建议：

4、捕蚊灯与市售诱饵的功效真相

不少人会尝试使用紫外光捕蚊灯来消灭果蝇，但临床发现其效果极差。果蝇虽然具备轻微趋光性，但牠们觅食核心依靠的是「嗅觉」而非视觉，捕蚊灯通常只能电死一般家蚊、蕈蚋或蛾蚋，盲目开灯无法根治果蝇。相比之下，市售的果冻膏状诱饵配方较为精准，且含有微量杀虫成分，加上膏状设计不易倾倒溢出，比较适合放置于客厅或饭厅。

5、化学杀虫剂

如果想快速解决眼前的飞虫问题，市面上亦有果蝇专用杀虫剂，这类产品多数含有尤加利或柠檬精油等成分。虽然杀灭效果迅速，但适用范围有限。市民必须注意，严禁对著流理台的餐具、砧板或未加盖的食物喷洒，以免造成二次污染。

日常防果蝇4大建议

洗净冷藏： 从街市买回来的生果，应彻底清洗表皮（洗擦掉可能存在的虫卵），并尽量放入雪柜冷藏。

厨余加盖： 家中厨余务必当天打包处理，垃圾桶必须加盖。

定期通渠： 排水孔和锌盆管道是油垢黏腻的温床。定期使用温水配合小苏打（汽打粉）冲洗管线，彻底破坏管壁的有机生物膜，能有效断绝虫卵孵化。

寻求协助： 若已落实严格的居家清洁与水管疏通，家中依然有大量飞虫源源不绝地涌出，可能代表厨房隐蔽位置有喉管破裂，或厨柜木作底层已腐烂受潮，建议委托专业的除虫公司进行源头探勘。

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