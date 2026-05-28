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夏日消暑神器｜日媒实测5款冰爽喷雾 3款获A级瞬间降温 Gatsby/Biore也上榜？

食用安全
更新时间：21:00 2026-05-28 HKT
发布时间：21:00 2026-05-28 HKT

炎炎夏日，户外活动难以避免，从酷热街道走进室内，总想瞬间降温。冰爽喷雾成为不少人的随身法宝。日本权威评测杂志《MONOQLO》近日测试了市面5款人气冰爽喷雾，从「降温效果」、「清凉感」及「易用性」三方面综合评分，结果有3款获得A级评价，其中一款更被誉为「冰桑拿」级体验。

日媒《MONOQLO》评测5款人气产品 3款获A级

冰爽喷雾可为身体局部降温，即使在上下班途中，也能瞬间享受清爽的感受。此外，喷雾式的设计也十分方便携带。《MONOQLO》评测团队在实验室中以热像仪记录喷洒前后的体表温度变化，同时由测试员亲身感受清凉程度，并评估喷雾扩散方式、可否倒置使用等便利性。团队公布5款冰爽喷雾测试结果：

各款A级冰爽喷雾实测结果及评价⬇⬇⬇

 

《MONOQLO》评测5款冰爽喷雾名单：

  • 第4位（3.33分）B级：小林制药中暑对策Kinkin身体喷雾（日圆¥674，约HK$37）
  • 第4位（3.33分）B级：Icy King Super Cool Body Mist（日圆¥598，约HK$33）
  • 第2位（3.67分）A级：Oxy Deo Shower Non Fragrance（日圆¥498，约HK$27）
  • 第2位（3.67分）A级：Biore Cooling Body Mist Unscented（日圆¥710，约HK$39）
  • 第1位（4.00分）A级：Gatsby Crazy Cool Body Mist Ice Ocean（日圆¥498，约HK$27）

《MONOQLO》评测冠军冰爽喷雾有何优点？

在各款冰爽喷雾中，「小林制药中暑对策Kinkin身体喷雾」获得最后一名，测试员未能确认明显的体表降温效果，但仍能感受到一定清凉感，可倒置使用，便利性佳。

「Biore Cooling Body Mist Unscented」和「Oxy Deo Shower Non Fragrance」并列第二位。测试员指，「Biore Cooling Body Mist Unscented」喷洒后体表温度确实下降，雾气极为细腻，扩散均匀，可倒置喷洒。惟皮肤表面清凉感较不明显，适合追求实际降温而非体感冰凉的用家。

至于「Oxy Deo Shower Non Fragrance」含微细粉末，喷后肌肤保持柔滑。使用前后体表温度变化不大，但清凉感明显，而且可倒置使用。适合喜欢干爽触感的人士。

第1位的是「Gatsby Crazy Cool Body Mist Ice Ocean」，获得Best Buy的称号，喷一下即感受到强烈清凉感，冷雾效果如同置身「冰桑拿」，有效缓解烈日下的闷热。可倒置使用，携带方便。

资料来源：日本杂志《MONOQLO》

延伸阅读：直立式空气清新剂推介｜日本《MONOQLO》评测9款人气产品 4款获A级 有效去除多种异味！

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