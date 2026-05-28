生姜敷腋下除臭狐？食药署揭恐过敏伤肤 专家拆解汗臭真正元凶是细菌

夏日体味问题困扰不少港人，未踏入7、8月已有不少网民大呻「越嚟越臭」，体味、狐味、汗味交织亦令人困扰。网上曾流传「天然除臭」秘方，其中一个说法是：「用生姜涂抹或湿敷腋下，可以抑制狐臭」，到底这偏方是否有效？官方曾表示这方法有错，更指出真正改善要靠科学方法！

生姜、梳打粉、醋同样无效 胡乱涂抹反伤肌肤

台湾食药署指，随意使用生姜这类刺激性物质，容易导致皮肤敏感、发炎甚至灼伤；而真正改善臭狐的方法只有求医、微波治疗或手术，坊间偏方切勿轻信。

生姜、梳打粉、醋同样无效 胡乱涂抹反伤肌肤

食药署同时表示，梳打粉、醋等也无法治疗臭狐。这些物质不仅不能改善腋下汗臭或多汗问题，反而容易造成肌肤刺激、受伤。保持腋下肌肤干燥是最基本的护理，若异味长时间不散，应咨询医生，千万不要迷信偏方，以免产生不可预知的风险。

臭味真相：不是汗水本身的气味

重症科医生黄轩解释，很多人误以为汗臭是汗水直接散发的味道，其实刚分泌出来的汗水几乎是无味的。真正的元凶是皮肤上的细菌！皮肤表面布满微生物，某些细菌特别喜欢汗水中的蛋白质和脂肪。当汗水与细菌相遇，细菌会分解这些养分，产生各种有异味的化合物，形成我们所说的汗臭味。

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为何腋下特别浓烈？大汗腺是关键

人体有两种主要汗腺：

小汗腺：遍布全身，分泌清澈、无味的汗水，主要用于调节体温。

大汗腺：主要分布在腋下、鼠蹊部等部位，分泌的汗水含有较多蛋白质和脂肪。这些富含养分的汗水与细菌作用后，更容易产生浓烈的体味。

腋下就像一个微型「细菌派对」，汗水是派对的「自助餐」，细菌享用后留下的「代谢废物」就是尴尬的汗臭味。

5招击退腋下汗臭 从源头改善

了解汗臭的成因后，便可从「减少细菌」和「控制汗水」两方面入手。黄轩医生建议5个有效方法：

1. 维持个人卫生——抗菌皂清洁易出汗部位

科学研究指出，有规律地清洁皮肤，能有效减少皮肤表面细菌数量，降低体味发生的机率高达98.3%。每日洗澡，并使用抗菌皂或特定部位清洁液，彻底清洁腋下、鼠蹊等易出汗部位，可减少95至99%的细菌。

2. 选用透气衣物——让皮肤自由呼吸

透气性差的衣物容易令汗水滞留，创造温暖潮湿的环境，助长细菌滋生。建议选择宽松透气的天然质料，如棉麻、竹纤维等，帮助汗水蒸发，保持皮肤干爽。运动时可选用专业排汗衣物。

3. 调整饮食——由内而外减少异味

某些辛辣、重口味的食物，如大蒜、洋葱、咖哩，以及红肉，其代谢产物可能透过汗水排出，加重体味。适量减少这些食物的摄取，多吃新鲜蔬果，并补充足够水分，有助身体排毒，让体味更清新。

4. 压力管理——保持心情轻松

压力会刺激身体分泌更多肾上腺素，进而促使大汗腺分泌富含蛋白质和脂肪的汗水，成为细菌的「盛宴」。学习管理压力的技巧，如冥想、瑜伽、规律运动，不仅有益身心健康，更能改善体味。

5. 选用合适的止汗剂或香体露

止汗剂：含有铝盐等成分，能暂时阻塞汗腺，减少汗水分泌，可降低汗腺排汗量达20至50%。汗水减少，细菌分解的原料自然减少。

香体露：主要作用是抑制细菌生长，或利用香味掩盖异味，不能减少汗水，但能有效控制异味。

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