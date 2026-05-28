环保纸杯盖成夏日藏虫温床？直击苍蝇几秒极速「生仔」！医生揭误食后果：出现这3大病征即求医

不少市民担忧用纸皮、纸浆制造的环保食具，由于质地容易吸湿、且有较多微细缝隙，在酷热天气下极易成为乌蝇产卵与细菌滋生的安全屋，没想到这份担忧迅速演变成现实！有医生接受《星岛头条》访问，拆解误食受污染食物的紧急处置指南及相关症状。

惊见「杯盖藏虫」网民吓坏：啲乌蝇痴线㗎周围生仔

昨日（28日）有网民在Threads上发出惊悚爆料，以「啲乌蝇痴线㗎周围生仔」为题发文，呼吁大众夏天真的要小心乌蝇。楼主惊恐表示，先前才看到台湾有苍蝇直接在饺子上「一次过生出成个家族」的产卵影片，原以为香港不会这么猖狂，怎料几个小时前就看到另一个恐怖帖文——有女仔在连锁快餐店买饮品，杯盖上竟然有乌蝇幼虫在爬行！楼主上网查询后指出，乌蝇蛋孵化期仅8至10小时，代表乌蝇早已在杯盖上产卵多时，更直指现在的环保食具全用纸皮造，极容易变成了「藏虫」温床，并附上疑似虫卵依附在杯盖上的恐怖照片。此帖一出立刻引发网民热议，不少人担心不小心吃下肚会引发「蝇蛆病」。

医生拆解苍蝇沾染食物风险：多属轻微肠胃反应 引发严重疾病机率低

针对苍蝇接触食物的安全疑虑，家庭医生林永和指出，苍蝇短暂落于食物表面，一般而言并不会导致严重的临床症状。虽然苍蝇可能将病原菌带至食物上，但民众在误食后，大多仅会出现轻微的肠胃道不适或短暂呕吐，无须过度焦虑。

关于蛆虫污染食物是否引发「蝇蛆病」，林永和解释，该疾病的致病机转主要是蛆虫于人体的伤口、鼻腔或喉咙等黏膜组织进行滋生与繁殖，进而引发局部发炎反应，通常好发于免疫功能低下者或卫生条件极差之环境。在肠道医学方面，除非个体同时具备「免疫力低下」、「肠道健康不佳」并「摄入大量腐败食物」等极端条件，否则在临床上，因误食而引发肠道蝇蛆病的案例极其罕见。

人体的消化系统具备极佳的自我防御机制。人体分泌的胃酸具有强大的杀菌与消灭微生物功能，在多数情况下，胃酸即为对抗外来病原体与虫类的「第一线屏障」，能有效预防因误食受污染食物而导致的严重身体不适。

误食受污染食物 3步紧急处置指南

若民众警觉可能进食了受苍蝇或蛆虫污染的食物，医生建议可依循下列步骤进行处置：

口腔残留处置： 若污染食物仍在口腔内，应立即吐出。 口腔清洁： 使用清水反复漱口并吐出，以减少病原体在口腔内的残留量。 饮食管制与观察： 处置后切勿立即大量饮水，应暂停进食一段时间，并密切监测体温及肠胃症状。若出现严重的呕吐或剧烈腹痛，应立即就医。

急性肠胃炎致病菌与潜伏期：进食后数小时为关键观察期

受污染食物引发的症状多为「急性肠胃不适」，主要致病菌包含苍蝇常见带有的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，或是因接触废弃物而产生的杂菌。临床表现以恶心、胸闷、腹痛及腹泻为主。

此类细菌性肠胃炎的潜伏期较短，症状通常会在进食后 1 小时至数小时内爆发。若在误食后数小时内皆未出现上述症状，基本上可排除急性感染风险，后续若有其他身体不适，通常与该次误食事件无直接因果关系。

资料来源：Threads＠mama699、家庭医生林永和

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