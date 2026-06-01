椰菜直接放入雪柜超错？专家教10秒保存方法 延长保鲜期不易烂
更新时间：11:00 2026-06-01 HKT
发布时间：11:00 2026-06-01 HKT
发布时间：11:00 2026-06-01 HKT
椰菜营养丰富，是不少家庭常备的健康食材，但买回家后直接放进雪柜，原来大错特错！不想浪费新鲜蔬菜，有专家分享一招保鲜秘技，只需10秒就能大幅延长保鲜期。
椰菜直接放入雪柜超错？专家教10秒保存方法
根据《Yahoo! JAPAN》报道，拥有10年蔬果销售经验的日本网红「青髪のテツ」指出，不少人习惯将买回来的原个椰菜直接放进雪柜。若在数天内食用完毕，这做法确实问题不大；但若想尽可能延长保鲜期并保持最佳状态，建议在冷藏前，必须对「菜芯」进行简单的处理。
「青髪のテツ」教，可在市面购买专用的蔬菜保鲜道具，直接插入菜芯，然后放入雪柜即可，熟练后大约10秒便能完成。若没有专用工具，亦可用2至3根牙签代替。不过「青髪のテツ」提醒，由于椰菜芯较为坚硬，操作时应将椰菜平放在稳定的桌面上慢慢插入。
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进阶保鲜法：挖空菜芯
「青髪のテツ」解释，若未经任何处理便将椰菜直接放入雪柜，由于雪柜内部环境干燥，外层菜叶极易流失水分而干枯；同样地，若不套上胶袋直接放在室温下，表面水分亦会迅速蒸发。相反，若将椰菜紧紧密封在胶袋内，则容易积聚湿气导致腐烂。若想进一步延长椰菜的保鲜期，「青髪のテツ」分享了另一个进阶步骤：
进阶保鲜椰菜法：
- 用刀沿著菜芯边缘划一圈，将整个菜芯挖出。
- 将微湿的厨房纸塞满挖空的部分。注意厨房纸不应过度湿润至滴水状态，并建议每隔数天更换一次以保持其良好的状态。
- 用报纸或厨房纸将整个椰菜包裹起来。
- 放入胶袋中，轻轻封口。
- 将菜芯位置朝下，放入雪柜冷藏。
此外，「青髪のテツ」提醒，切开一半或四分之一的椰菜，其实比原个更容易腐烂。由于切面极容易流失水分变干，建议必须用保鲜纸将切面紧紧包裹，并尽快食用完毕。若发现外层菜叶开始干枯，只需剥除变干的部分，再检查内部状况即可。但若发现椰菜内部出现黏液、散发异味或大面积变色，切勿进食。
资料来源：《Yahoo! JAPAN》
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