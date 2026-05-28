夏日防蚊攻略！5大驱蚊产品成分大比拼 婴儿猫狗忌用这几种？附9款消委会5星产品

夏天为大地带来「蚊虫」，驱蚊/防蚊产品要点拣好？市面上有各式各样的驱蚊成分，有些产品婴儿不宜接触，有些又对家中毛孩有毒，可如何选购？《星岛头条》为你详细拆解5种常见驱蚊成分的特性，并列出消委会五星满分推介名单，助你轻松选对防蚊好帮手。

5大驱蚊成分 拣边种好？

市面上驱蚊产品的有效成分主要分为以下5类，各有优点和使用限制：

5大驱蚊成分大比拼

5大驱蚊成分大比拼

1. 避蚊胺（DEET）

特点 ：应用历史最悠久，驱蚊效果稳定可靠。

：应用历史最悠久，驱蚊效果稳定可靠。 注意事项 ：高浓度产品可能刺激皮肤，引起皮疹或水泡；会溶解胶质及某些合成纤维，接触后避免触碰相机、手机、眼镜等物品。

：高浓度产品可能刺激皮肤，引起皮疹或水泡；会溶解胶质及某些合成纤维，接触后避免触碰相机、手机、眼镜等物品。 不适用人士：香港衞生防护中心建议6个月以下婴儿不宜使用。对猫狗有剧毒，不宜接触。

2. 派卡瑞丁（Picaridin，又称埃卡瑞丁 Icaridin）

特点 ：几乎无色无臭，质地不黏腻，常见于欧洲及澳洲产品。不易刺激皮肤，也不会损坏塑胶或人造纤维衣物。

：几乎无色无臭，质地不黏腻，常见于欧洲及澳洲产品。不易刺激皮肤，也不会损坏塑胶或人造纤维衣物。 注意事项 ：可能刺激眼睛。

：可能刺激眼睛。 不适用人士：加拿大衞生局建议6个月以下儿童不应使用。对狗狗急性毒性较低、相对安全，但使用时不宜直接接触；猫咪不宜接触。

3. 丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）

特点 ：无色、几乎无味。

：无色、几乎无味。 注意事项 ：有机会溶解胶质或合成纤维，驱蚊效果可能比DEET稍低，或会刺激眼睛。

：有机会溶解胶质或合成纤维，驱蚊效果可能比DEET稍低，或会刺激眼睛。 不适用人士：美国当局建议2个月以下儿童不宜使用。对猫狗相对安全且几乎无毒。

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4. 对-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）

特点 ：通常提取自柠檬桉或柠檬尤加利树精油。

：通常提取自柠檬桉或柠檬尤加利树精油。 注意事项 ：可能刺激眼睛。

：可能刺激眼睛。 建议 ：美国疾病防控中心建议只使用经提炼的柠檬尤加利油产品，未经提炼者驱蚊效果成疑。

：美国疾病防控中心建议只使用经提炼的柠檬尤加利油产品，未经提炼者驱蚊效果成疑。 不适用人士：3岁以下儿童不宜使用。对猫狗有剧毒，不宜接触。

5. 甲基壬基酮（IBI-246，又称野红茄提取物）

特点 ：来自野生番茄的天然物质，几乎无毒，亦可用于化妆品及驱赶猫狗。

：来自野生番茄的天然物质，几乎无毒，亦可用于化妆品及驱赶猫狗。 注意事项：属较新成分，部分天然产品以此为主要卖点，但消委会测试显示部分天然成分产品驱蚊效果不理想，甚至吸引更多蚊子。对猫狗相对安全且几乎无毒，但使用时不宜直接接触。

消委会实测：9款驱蚊剂获五星满分

消委会在2024年曾于澳洲实验室参考世衞指引进行测试，以真人前臂涂抹驱蚊剂，分别测试对「致倦库蚊」（传播丝虫病）及「埃及伊蚊」（传播登革热）的驱避效果。在25款样本中，以下9款总评获最高五星，表示驱蚊效能及持久力俱佳：

9款驱蚊剂夺5星评级 含DEET 3M Ultrathon 驱蚊膏 （DEET 34.34%，$55）：测试4小时内完全没有蚊子降落在前臂，是所有样本中唯一零蚊近身的产品，保护力最强。

（DEET 34.34%，$55）：测试4小时内完全没有蚊子降落在前臂，是所有样本中唯一零蚊近身的产品，保护力最强。 OFF! Deep Woods 防蚊液 （DEET 25%，$67.7）

（DEET 25%，$67.7） 万宁避蚊胺驱蚊虫喷雾 （DEET 25%，$45）

（DEET 25%，$45） RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray（DEET 19.1%，$128） 含派卡瑞丁 曼秀雷敦低敏驱蚊乳液 （Picaridin，$98.9）

（Picaridin，$98.9） OFF! Familycare Picaridin 防蚊液 （10% Picaridin，$85）

（10% Picaridin，$85） Skin Technology Protect 20% 长效防蚊液（20% Picaridin，$259） 含IR3535 驱蚊大师灭菌驱蚊液（20% IR3535，$108） 含PMD 日本叮叮全效版配方驱蚊防虫喷雾（PMD，$55）

其他评分产品一览

4.5星（4款） ：杀牠死护肤蚊怕水（DEET 6%）、蚊专家驱蚊虫喷雾、莫钉我特效驱蚊喷雾（20% IR3535）、Probo Anti-Mosquito Peppa Pig 草本驱蚊喷雾。

4星（3款） ：万宁驱蚊虫喷雾天然植物成分、Prime Living Cedar Dura、Burt's Bees RES-Q Outdoor Spray。

3至3.5星（7款）：部分天然成分产品驱蚊效果欠佳，其中一款涂抹4小时后竟吸引多达114只埃及伊蚊，消费者选购时勿单凭「天然」标签作决定。

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使用驱蚊剂小贴士

蚊虫不仅令人烦躁，更可能传播登革热、日本脑炎等疾病。选择经科学验证的有效成分（如DEET、派卡瑞丁），并按家庭成员选用合适产品，就能在夏日尽情享受户外活动，毋须担心蚊叮虫咬。

按需要选择浓度：一般户外活动使用DEET 10-35%已足够；长时间身处丛林或蚊患严重地区可选较高浓度。 留意适用年龄：6个月以下婴儿不宜使用DEET；2个月以下不宜使用IR3535；3岁以下不宜使用PMD。 避免接触眼、口、伤口：涂抹后应洗手，以免误触黏膜或损坏物品。 天然成分产品：消委会测试发现部分天然产品效能不稳定，甚至「引蚊」，选购时应参考客观测试结果。 配合衣物防护：穿著浅色长袖衣物、使用蚊帐，可进一步提升防蚊效果。

资料来源：消委会

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