夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑

天气炎热，买回来的香蕉放室温两日就出现黑斑变软烂？有专家教步神级保鲜秘诀，保存一个月后依然清甜、绝不软烂发黑。

专家教5步保鲜香蕉秘诀 保存1个月不软烂发黑

根据《Yahoo! JAPAN》报道，拥有10年蔬果销售经验的日本网红「青髪のテツ」指出，炎炎夏日，气温屡创新高，买回来的蔬果若不妥善保存，往往很快便会熟透腐烂，当中香蕉特别容易腐烂。即使在冬天摆放在超市货架上，能保持新鲜一天以上；但在夏天，只需半天就会长出黑斑，翌日已无法出售。买回家中存放，往往亦只能挨过2至3天便会软烂。「青髪のテツ」公开了一套终极保鲜秘技，只需简单5个步骤，就能令香蕉在盛夏中也能保存近一个月：

5步保鲜香蕉秘诀

5步保鲜香蕉秘诀：

购买时应尽量挑选没有碰撞痕迹的香蕉，因为香蕉极易从受损变瘀的地方开始腐烂。 香蕉放在室温下会逐渐成熟，味道亦会变得更甜。若买回来后立刻放进雪柜，其成熟过程便会几乎完全停止。因此，建议先将香蕉放在室温，待其达到想要的熟度与甜度后，才放入雪柜保存，便能完美锁住美味。 必须将香蕉一只一只全部分开。 用保鲜纸将每只香蕉包装好，因为香蕉会释放出一种名为「乙烯」的催熟气体，不仅会加速熟透腐烂，更会波及雪柜内其他蔬果变质。用保鲜纸密封，既可阻隔乙烯气体散播，亦能防止香蕉直接暴露于冷空气中。 最后，将包好的香蕉放入雪柜底层的蔬果保鲜格内即可。

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「青髪のテツ」特别提醒，若使用上述方法，香蕉表皮可能会因低温冷害而变黑。但强调大家无须担心，这只是表皮中的多酚物质而变黑，香蕉内部的果肉依然完好无损，放近一个月也绝不成问题。

怎样可以避免香蕉吸引大量果蝇？

一名日本厨师指出，熟透的香蕉会释放微量乙醇，其发酵气味对果蝇极具吸引力。他建议香蕉买回家后应先清洗外皮，洗去表面的诱虫物质及残留糖分。由于香蕉皮较厚，清洗并擦干后，再以保鲜纸将每根香蕉单独包裹。这样既能有效隔绝气味，亦能防止果蝇在皮上产卵。

果蝇对腐烂发酵的味道极为敏感，除水果外，厨余桶及水槽滤网残留的菜渣亦是主源。在炎夏期间，应缩短厨余存放时间，或利用保鲜盒及纱网罩住食物，再辅以蒜头等天然驱虫法，方能彻底远离虫害困扰。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

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