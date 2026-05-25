午餐肉放雪柜变「明太子」 网民大呼恐怖：从来都未见过 专家揭罐头开封后正确保存方式

罐头食品一向是香港家庭必备的「看门口」储粮，不论是午餐肉、茄汁沙甸鱼还是粟米粒，都极受欢迎。不少人误以为罐头食品放进雪柜便不会变坏，因而引发食安危机。近日有网民在社交平台 Threads 发文，指自己将食剩的午餐肉放在雪柜下格「个几两个月」，结果午餐肉表面竟生出大量形似「明太子」的粉红色颗粒状细菌，又表示：「从来都未见过呢一只颜色」，画面极其震撼。

开封午餐肉储存方式不当 恐引发细菌滋生风险

照片随即引来网民热烈讨论，纷纷大呼恐怖；更有网民猜测这极有可能是「粘质沙雷氏菌（Serratia marcescens）」。这种细菌在潮湿环境中极易滋生，并会产生名为「灵菌红素」的红色色素。家庭医生林永和接受《星岛头条》访问指，将未吃完的午餐肉直接原罐放入冰箱冷藏，是一个不符合食品安全且具备卫生风险的做法。从外观上观察，这种存放方式有机会导致食物分泌出「粘质沙雷氏菌」（又称灵杆菌）。这种细菌会使食物表面呈现红色或粉红色的粗大粒子状，但具体情况仍需透过细菌培养才能进一步确认。

事实上，这种细菌广泛存在于潮湿的环境中，例如浴室、厨房或医院。若将已开封的午餐肉直接放入冰箱，亦有机会滋生此类细菌。因为在开启罐头的过程中，食物可能已经受到环境污染，进而将细菌带入午餐肉中，随著时间推移便会迅速繁殖。此外，市民亦应定期清洁冰箱内格，以保持饮食卫生。

林永和补充虽然该菌一般不会引发严重的疾病，但若不慎进入人体，仍可能导致肠胃不适或尿道炎。因此奉劝大家在储存食物时，开封后务必将其妥善移至干净的保鲜容器中再放入冰箱。另一方面，毒物科专家谭敦慈曾在台湾节目《57健康同学会》强调，罐头食品一旦开封，便会彻底失去其「无菌」特性，若保存方式不当，变相是在吞食细菌，随时会引致食物中毒。

罐头开封后的正确保存4大重点

不少市民误以为罐头食品含有大量防腐剂，但事实上，罐头是靠制作过程中的彻底高温灭菌及真空密封来延长保质期。因此，一旦开罐与空气接触，食物便会立刻暴露于细菌污染的风险中。

重点一：必须更换密封容器

切勿将打开的罐头直接盖回盖子便塞进雪柜。因为多数罐头由铁质制成，内层虽有防锈涂层，但开罐后铁皮外露，加上雪柜内的湿气，极易生锈并污染食物。正确的做法是将食剩的食物倒进玻璃保鲜盒或密封袋中保存。在转移食物时，应只捞出固体食物，倒掉多余的汤汁或油分，因为这些液体普遍含有极高盐分、糖分或脂肪。

重点二：开封后保质期仅三至五天

包装上标示的一至两年保质期，仅适用于「未开封」状态。罐头一旦开封，其保质期便会缩短至 3 至 5 天，尤其是水分较多的豆类制品，更应尽快食用。若雪柜内储存了多个已开封的食品，建议在保鲜盒外贴上标签，写明开封日期，以免自己或家人误食过期变坏的食物。

重点三：吃多少拿多少，避免交叉污染

如果打算将罐头分开数餐食用，每次必须使用完全干净、无水份的筷子或汤匙将所需分量舀出，其余部分应立即密封放回雪柜。千万不要贪方便直接用吃过饭的筷子去夹取，因为唾液中的细菌会残留在罐内，加速食物腐坏。

重点四：减少食物回温时间

从雪柜拿取食物时，应秉持「吃多少、拿多少」的原则。食物在室温下回温的时间愈长，环境温度上升便愈容易促使细菌疯狂滋生。多留意这些日常饮食的卫生细节，才能真正食得安心。

资料来源：Threads 、YouTube@57健康同学会

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