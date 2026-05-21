手机被列为2B致癌物？每天放床头恐增癌症风险 6招减少接触电磁波

随著手机的使用率及时间持续增长，不少人习惯睡前将手机放在床头或枕边充电入睡，但世界卫生组织（WHO）辖下的国际癌症研究机构（IARC）已证实，长期这样做会增加癌症风险。

手机被列为2B致癌物？每天放床头恐增癌症风险

加州公共卫生部 (CDPH) 表示，尽管科学界尚未就手机使用的风险达成共识，但研究表明，长期高强度使用手机可能会对人体健康产生影响。公共卫生部主任兼州公共卫生官员Karen Smith博士表示，简单的日常习惯，例如不要将手机放在口袋里，晚上睡觉时将手机放在远离床的地方，就可以帮助减少辐射暴露。大脑在青少年发育时期更容易受到手机使用的影响，家长应该考虑减少孩子使用手机的时间，并鼓励他们在晚上睡觉时关掉手机。加州公共卫生部（CDPH）的新指南包含了一些成人和儿童都可以采取的实用措施，以减少接触手机的射频能量。这些措施包括：

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6招减少接触电磁波

让手机远离身体

讯号弱时减少使用手机

减少使用手机播放音频或视频，或下载/上传大型文件

晚上睡觉时将手机放在远离床的地方

通话结束后取下耳机

避免使用声称可以阻挡射频能量的产品这些产品实际上可能会增加暴露风险。

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手机被归类为2B级的致癌物

根据健康节目《健康零距离》的访问，台湾中医师吴宏干、精神科医生杜俊贤，以及临床毒物科护理师谭敦慈指，手机早在2011年被世界卫生组织归类为「2B级的致癌物」，其定义为或许对人体致癌。精神科医生杜俊贤指，这跟距离与时间有关系，如果放到很远的地方就影响不大。据世卫指出，连续10年每天将手机放到耳朵旁边30分钟，已经被国际癌症组织认定会增加癌症风险。所以，杜俊贤医生建议，听电话时最好使用扩音或免提，减少直接将手机放近耳朵或头部，中医师吴宏干建议3招阻隔手机电磁波：

佩戴防蓝光眼镜

睡觉时把手机放在铝箔纸里面

使用有线上网，手机开启飞行模式，用转插器把固网线路连到手机

资料来源：加州公共卫生部 (CDPH) 、《健康零距离》

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