冷气机除湿差兼有霉味？一文即睇购买/安装/悭电懒人包 达人教5步洗机除霉除臭

香港踏入初夏又热又湿，冷气机几乎日日开。但如果买错匹数、安装位置不当或忽略清洁，分分钟会导致冷气不够凉、白白浪费电费，甚至吹出阵阵霉味。丰泽顾客服务主任梁培洛整理了冷气选购、悭电及安装懒人包，并教大家5步洗冷气机，助除霉除臭。

冷气机除湿差兼有霉味？一文即睇购买/安装/悭电懒人包

面对市面上花多眼乱的冷气机款式，究竟应如何挑选最悭电、最适合自己家居的型号？丰泽顾客服务主任梁培洛拆解了以下5大选购及悭电迷思：

1.冷气机匹数怎样选择？

冷气机匹数太细，需长时间高负荷运转；匹数太大，则会频繁启动及停机，导致忽冷忽热且除湿效果变差。选购前应参考以下标准：

面积及楼底： 约50至70呎的细房，可先考虑3/4匹；若楼底较高则需相应加大匹数。

约50至70呎的细房，可先考虑3/4匹；若楼底较高则需相应加大匹数。 「热源」越多需升级：遇上西斜、顶楼、多玻璃窗或多人同住的环境，通常建议将匹数升一级。

2.冷气机选择窗口式还是分体式？

两款冷气最大的分别在于能否安装，买冷气机前除了查清单位结构及大厦规定，也需要了解窗口式和分体式冷气机的优缺点：

窗口式： 价钱通常较亲民、安装快捷；但必须有冷气机窗台位，且运转声较明显。

价钱通常较亲民、安装快捷；但必须有冷气机窗台位，且运转声较明显。 分体式：较宁静、外观整洁；但需预留室外机位及走喉，亦要留意外墙或滴水规管。

梁培洛建议可先向师傅或管理处确认是否可安装，并量度室外机位及去水方向，避免临时改喉衍生额外费用。

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3.一拖二分体冷气机是否更好？

「一拖二」（Multi-split）是指一部外机连接两部内机，两房可各自开关调温，外机位只有一个的单位最常用，亦有以下优缺点：

优点： 节省位置更整齐、两房独立用、长时间开启通常更悭电。

节省位置更整齐、两房独立用、长时间开启通常更悭电。 缺点：走喉较复杂、安装费较高、喉管太长会影响制冷效能、最大缺点是「外机一坏，两房齐停」。

4.冷气机选择定频还是变频？

定频靠开和停来维持温度；而变频会自动加减速，接近目标温度就低功率维持，选择方法如下：

长开可选择变频： 整晚开或长时间在家，通常更省电和温度更稳定。

整晚开或长时间在家，通常更省电和温度更稳定。 预算与维修：定频入手价较便宜；变频电路精密维修亦可能更贵。

小贴士：将冷气设定在24至26°C，并配合风扇或循环扇使用；以及定期洗隔尘网，不仅能令风力更强劲，更能有效节省电费。

5.冷气机是否需要选择冷暖型？

冷暖型（Heat Pump）可一机两用，取决于冬天的使用习惯：

冷暖型： 适合冬天经常开暖气，或家中有长者及小朋友的家庭。

适合冬天经常开暖气，或家中有长者及小朋友的家庭。 净冷型：若冬天几乎不开暖气，选净冷型即可。

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5步洗冷气机除霉除臭 出现4大情况需做深层清洁/检查

梁培洛建议一般家庭可先自行清洁隔尘网、出风口及去水位，所需要的工具和方法如下：

5步洗冷气机除霉除臭

洗冷气机方法：

准备工具：口罩及手套、软毛刷、抹布、清水或中性清洁剂、毛巾

步骤：

先断电：关机后拔掉插头或关上总电掣。 洗隔尘网：用清水冲洗；若有油污可加少量清洁剂。洗净后必须放在阴凉处彻底风干才可装回。 抹出风口及导风叶：用微湿的抹布擦拭，缝位位置可用软毛刷清理。 轻扫散热片（可选）：只限做表面除尘，顺著散热片方向轻刷。若怀疑喉管闭塞或滴水，应立即停止处理。 最后进行防霉：清洁后，将冷气调至送风或干燥模式运行10至15分钟，彻底吹干机内水气。

他提醒，若冷气机出现持续滴水、霉味刺鼻、风力明显变弱或有异常震动声音，切勿自行处理，直接找专业师傅进行深层清洁或检查。

没有定期清洁易惹4大致命病菌 严重恐致败血症

Ncco专利空气净化技术曾分享，冷气机若未有定期清洁和维护，更会释放多种常见细菌，严重威胁人体健康：

霉菌：冷气机的隔尘网、冷凝器和去水喉若保持潮湿且未经清洁，极易滋生霉菌。霉菌孢子会随冷气释放到室内空气中，可能引发过敏反应、哮喘发作及呼吸道感染，对免疫系统较弱的人士更会造成严重的健康问题。

金黄色葡萄球菌：冷气机内部积聚的灰尘和污垢是滋生金黄葡萄球菌的温床。这种细菌可引发皮肤感染、呼吸道感染，严重时甚至会导致出现败血症。

大肠杆菌：若冷气机的去水系统堵塞或缺乏清洁，便可能滋生大肠杆菌。大肠杆菌容易引发肠胃感染，症状包括腹泻、腹痛及呕吐；情况严重时，更可能导致脱水及肾衰竭。

链球菌：冷气机内的积尘污垢同样会滋生链球菌，随时引发咽喉炎、扁桃体炎，甚至肺炎。

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