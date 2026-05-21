飞蚁入侵家居点算好？专家教5招驱赶攻略 善用精油/强光陷阱 门口撒肉桂粉黑椒都有效？

夏季来临，除了炎热天气和阵阵大雨，还有一样令人困扰的生物悄悄地回归——飞蚁。虽然飞蚁不具危险性，但庞大蚁只经由门窗闯入家居，不但聚集灯光周围，又在耳边嗡嗡作响，留下的脱落翅膀也十分恼人。以下整理简单有效的预防与驱除方法，助你保持家居无蚁状态，原来门口撒调味料都有效？

飞蚁为甚么会成群出现？

英媒《Good Housekeeping》报道，每年夏日的4月至7月，温暖潮湿的环境会触发飞蚁的交配季节，此时带翅的雄蚁与雌蚁飞出巢穴进行交配，试图建立新的群落

而温暖潮湿的天气，通常是在降雨之后，是触发群飞的主因。由于这些时段与开窗通风、户外活动重叠，飞蚁特别容易入侵家居，造成困扰。

5招驱赶入侵飞蚁

驱赶入侵飞蚁5招

1. 吸尘器快速清除

直接用吸尘器吸走飞蚁，然后立即将集尘袋丢弃于室外，防止牠们逃脱。此方法快速、卫生，且可避免被少数会叮咬的飞蚁接触。

2. 封锁路径与干扰信息素

追踪飞蚁的动线，加强门窗周围的密封，封堵裂缝。用清洁剂擦拭牠们经过的路径，有助于干扰信息素痕迹，阻止同类再次前来。

3. 天然气味驱蚁

飞蚁对强烈气味非常敏感，方法如下：

可将水、少量洗碗精及5至10滴下列精油混合，喷洒于窗户、门、灯具周围及潮湿区域：

薄荷精油 迷迭香精油 香茅精油

可在入口处撒上肉桂粉或黑胡椒粉，这些气味能中断飞蚁的路径。

在家中点燃香茅蜡烛亦有驱赶效果。

4. 燃烧驱蚁线香

若蚁患较严重，可选用无毒的天然驱蚁线香。点燃后关闭所有门窗约20至30分钟，再打开通风。此举能促使飞蚁迅速飞离室内。

5. 强光陷阱

利用飞蚁的趋光习性：在家中开启一盏强光灯，灯下放置一盆加入清水及少量洗洁精的水盆。飞蚁会被光吸引，飞近后掉入水中溺毙。

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预防飞蚁入侵：四招封锁入口

1. 封锁裂缝与缝隙

使用填缝剂或挡风雨条密封窗户、门、通风口及地基周围的任何裂缝，阻断飞蚁进入的通道。

2. 加装防虫网

在门窗上加装磁吸式或纱网防虫网，既能保持通风，又能有效阻挡飞蚁及其他昆虫。

3. 妥善储存食物

飞蚁会被甜味物质吸引。将已开封的食物放入密封容器，收纳于高处橱柜；保持流理台、地板清洁，即时清理洒出的液体与食物碎屑，并定期倒垃圾。若垃圾桶置于室外，务必盖紧。宠物进食后应立刻收走食碗。

4. 修复潮湿处

蚂蚁（尤其是木匠蚁）容易被湿气和潮湿木头吸引。若发现漏水的水管或受损的木质结构，应尽快修复，避免小问题演变成大麻烦。

飞蚁虽不致命，但大量入侵会严重影响居家生活，透过封堵裂缝、妥善储存食物、修复潮湿环境等预防措施，可大幅降低风险。一旦飞蚁闯入，善用吸尘器、强光陷阱及天然气味驱避剂，便能有效清除。保持家居干爽整洁，是对抗飞蚁的最佳策略。

资料来源：Good Housekeeping UK

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