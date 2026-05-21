不锈钢镬烧焦/焦黑油垢超难洗？专家教免刮花极速清洗法 附4招保养秘诀长保如新

相信不少人每次使用不锈钢镬煮食后，镬底都会残留焦黑油垢及黐底残渣，往往超难清洗！有专家教2招免刮花极速清洗法，就能轻松去除顽固黑垢，更附上4招保养不锈钢镬秘诀。

不锈钢镬烧焦/焦黑油垢超难洗？专家教免刮花极速清洗法

外媒《Good Housekeeping》指出，不锈钢厨具以卓越的保温性及极高耐用度见称，是不少家庭的厨房必备之选。然而，每次煮食后残留在不锈钢镬上的顽固烧焦油脂，往往令人相当头痛。若清洁不当，更可能永远无法清除这些碍眼的黑垢。家居护理与清洁实验室专家Jodhaira Rodriguez指出，清洗不锈钢镬其实比清洗不锈钢家电（如雪柜、洗碗碟机）更简单，因为洗镬时毋须刻意顺著纹理擦拭。她为大家拆解最快捷的洗镬方法，让厨具保持在最佳状态：

免刮花清洗不锈钢镬方法



1.日常清洁（针对普通污渍）

日常使用后，清洁不锈钢镬的最佳方法只需使用普通洗洁精和温水。如果遇到顽固污渍或食物残渣，需要稍微费点力才能去除。

需要的工具：洗洁精、不刮伤的百洁布

步骤：

趁镬身微温但不烫手时，用木匙轻轻刮掉黏在镬底的食物碎屑。 若镬底仍有残渣，待镬身完全冷却后，倒入热水浸泡至少30分钟，让食物残渣松脱。 百洁布沾取洗洁精水，彻底擦洗镬身内外。

贴士： 若遇上特别顽固的黐底物，可在镬内加水，放在炉上煮沸几分钟，有助软化烧焦的食物。

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2.烧焦急救（针对严重烧焦污渍）

遇上严重烧焦时，不少人会心急想用钢丝刷硬刮，但这会严重损伤镬面。最安全的方法是使用不锈钢厨具专用清洁剂。需要注意购买市售清洁剂时，必须确保产品适用于所有厨具，而非仅用于不锈钢家电。

需要的工具：不锈钢镬清洁剂或梳打粉、不刮伤表面的细致百洁布

步骤：

在镬内加水并滴少许洗洁精，放在炉上小火慢煮5至10分钟（视乎烧焦程度）。期间用木匙刮掉烧焦残渣，然后倒掉污水。 待镬完全冷却后，在镬内撒入少量粉状清洁剂或梳打粉，加入适量水调成糊状。 用百洁布涂抹清洁剂并以画圈方式擦洗，确保渗透各个角落，这亦有助去除镬身高温加热后产生的蓝色斑纹。 用清水彻底冲洗干净，并立即用毛巾抹干，以防留下水渍。

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不锈钢镬会被洗坏吗？4招保养秘诀长保如新

专家警告，不锈钢镬若清洗不当极易刮花或变色。以下3类物品绝对不能用来清洗不锈钢镬：

钢丝刷及其他强力清洁产品：会严重刮花镬面，损害其平滑质感。 烤箱/烧烤架清洁剂及漂白剂：这些化学物质过于刺激。 醋：醋的酸性太强，会损坏不锈钢的外观光泽。如必须使用，务必以等比例与清水稀释，且切勿长时间浸泡。

专家指出，最安全的做法是使用最温和的洗洁精和非研磨性百洁布。另外，千万别用冷水冲洗仍然高温的不锈钢镬，冷缩热胀会直接导致镬身变形。

想不锈钢厨具寿命更长？日常使用时紧记以下4个小贴士：

尽量使用较低的火烹调，防止食物烧焦黐底而造成变色。 若使用明火炉，炉火大小应与镬底尺寸相若。若火焰烧出镬边，极易烧黑及损坏镬面。 煮食后尽快清洗，防止污渍堆积。要清除多层日积月累的烧焦油脂，比每次清洗困难得多。 必须等不锈钢镬完全冷却后，才可用冷水冲洗，以防材质变形。

资料来源：《Good Housekeeping》

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