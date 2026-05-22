床单一星期不洗细菌多达500万只！严重恐诱发湿疹/毛囊炎？即学5步清洗除尘螨防过敏

每晚紧贴皮肤的床单，细菌量竟多达500万只！有专家指出，长期与菌同眠，更恐诱发湿疹、毛囊炎甚至哮喘发作。到底有何方法清除床单上的尘螨，避免过敏？

床单一星期不洗细菌多达500万只！严重恐诱发湿疹/毛囊炎？

根据台媒《Women's Health》报道，英国一项关于更换床单频率的调查发现，男女的卫生习惯大相迳庭。高达62%的女性每两星期就会清洗一次床上用品；相反，近半数单身男性竟然长达四个月不洗床单，当中更有12%的人坦言想起来才会洗床单。克利夫兰诊所皮肤科医生Alok Vij指出，床单至少应每两星期清洗一次，具体频率取决于个人生活习惯。过去有研究指出，床单若一星期不洗，细菌量可疯狂滋生至500万只，甚至比厕所门把上的细菌多出两万多倍。床单变得如此肮脏的元凶，主要来自以下5大因素：

护肤品： 睡前涂抹的乳液或爽肤水等，容易沾染到床单及枕头套上。

睡前涂抹的乳液或爽肤水等，容易沾染到床单及枕头套上。 汗水： 闷热的环境会令人在睡眠中分泌大量汗水。

闷热的环境会令人在睡眠中分泌大量汗水。 人体皮屑： 即使在睡眠中，人体也会自然脱落头皮、死皮，甚至沾上眼屎及泪水。

即使在睡眠中，人体也会自然脱落头皮、死皮，甚至沾上眼屎及泪水。 尘螨： 尘螨以人畜皮屑和毛发为主食，最爱在温度22至26℃、湿度70至80%的环境中疯狂繁殖。

尘螨以人畜皮屑和毛发为主食，最爱在温度22至26℃、湿度70至80%的环境中疯狂繁殖。 灰尘：室内空间难免有灰尘，若未持续打扫便会日积月累在床铺上。

【同场加映】雨季湿气逼人、尘螨大军杀到！家事达人教4招打造无螨睡房 告别湿气过敏原

久未清洗的床单积聚大量细菌、尘螨与污垢，寝具如被套、枕套等等都会有这些问题。不仅影响皮肤，更会带来以下健康问题：

哮喘： 床单上的尘螨会造成有些人的 哮喘 发作。

床单上的尘螨会造成有些人的 发作。 皮肤病： 容易造成皮疹、湿疹、毛囊炎产生，皮肤可能会红、肿、痒。

容易造成皮疹、湿疹、毛囊炎产生，皮肤可能会红、肿、痒。 过敏：造成过敏的因素有很多，而尘螨也是许多人会产生过敏反应之一，可能会是皮肤过敏，或鼻敏感、眼睛过敏。

若属于以下5类高危族群，建议每两星期或更频密地清洗床单：

夏天、炎热的季节

室内环境容易热、易流汗者

生病刚痊愈的人

习惯裸睡的人

有养宠物并会与宠物同床共寝的人

此外，如果不想太频密地洗床单，日常应养成良好习惯，包括睡前先洗澡、卸妆洁面后才上床、运动后必须冲凉、严禁宠物上床、不在床上进食，以及维持房间温度凉爽。

【同场加映】内地女拆开枕头套 惊见「虫虫大本营」1款式极易招惹虫蚁 附5大正确清洗方法

即学5步清洗床单 除尘螨防过敏

随著天气转变，当从衣柜拿出换季的棉被及寝具时，切勿直接铺上床。因为阴暗潮湿的衣柜极易滋生尘螨，必须彻底清洗才能使用。专家建议以下5大清洗步骤：

即学5步清洗床单

5步清洗床单：

用60℃热水清洗床上用品。 使用干衣机彻底烘干寝具。 趁天气晴朗时，在阳光下晾晒约3小时彻底除螨。 洗净的棉被可套上防螨被套，避免尘螨再次出现。 容易过敏的人士，建议每两星期就重复清洗一次寝具。

专家亦提醒，床单经过每天翻身摩擦及多次清洗，会受到损耗。无论是出现褪色、起毛粒或纤维硬化，都会令床单寿命缩短。建议每3至4年便应更换一套全新床单，这不仅能提升睡眠质素，对健康更是百利而无一害。

资料来源：《Women's Health》

延伸阅读：床上最脏不是床单！专家揭枕芯藏数百万致病真菌 即学5种枕芯清洗方法