32岁男发烧以为感冒 求医揭恶菌染白半边肺 竟因开冷气忽略1事惹祸｜附预防贴士

天气酷热，不少人已急不及待开冷气消暑。内地一名32岁男子开冷气后持续高烧，原以为只是普通感冒，求医竟发现左肺大面积感染，竟因开冷气时忽略1事惹祸。

32岁男发烧揭恶菌染白半边肺 竟因开冷气忽略1事惹祸

综合内媒报道，武汉市第三医院呼吸与危重症医学科副主任鲍敏在接受访问时表示，随著气温升高，因使用不洁冷气机而引发的呼吸道不适及肺部感染病例，亦会随之急增。她分享曾接诊过一位患者：32岁的张先生在天气转热后，未有清洗便直接开启了闲置半年的冷气机。他随后连续3天出现高烧、肌肉酸痛及干咳等症状。起初他误以为只是普通感冒，但服药后病情不但没有好转，反而出现胸闷及呼吸困难。前往医院就诊后，胸部CT扫描赫然显示其左肺大面积感染，最终确诊为退伍军人病，经过针对性的抢救治疗才得以脱离危险期。

【同场加映】退伍军人病有何症状？ 甚么人易患退伍军人病？

鲍敏医生解释，冷气机在秋冬季节闲置期间，内部的隔尘网、蒸发器及接水盘等部件会积聚大量灰尘及人体皮屑；加上气候潮湿，极易滋生军团菌、霉菌及金黄色葡萄球菌等致病菌。这些致病菌肉眼无法看见，当冷气机开启后，便会随气流扩散到室内，被人体吸入后直接侵袭呼吸道和肺部。她强调，密闭的冷气房会加剧空气污染，细菌浓度不断累积，对长者、儿童、孕妇及免疫力低下人群的威胁尤为严重。当中以军团菌肺炎最为凶险，其早期症状与流感相似，极易被误诊，但病情恶化极快，严重时可引发呼吸衰竭，甚至多器官衰竭。

除了致命的军团菌，鲍医生指出，冷气机喷出的霉菌孢子被吸入后，亦会诱发过敏性鼻炎及哮喘；长期吸入更可导致慢性支气管炎、肺纤维化等疾病，这亦是坊间常说的「冷气病」，常见症状包括头晕、乏力、鼻塞及皮肤痕痒等不适。

甚么情况易感染退伍军人病？会出现甚么症状？

据本港衞生署资料显示，由退伍军人杆菌引起的退伍军人病，可在不同水源环境里生存，特别适合在摄氏20至45度的温水中生长。因此水缸、冷热水系统、冷却水塔、按摩池、喷水池、加湿器和家居呼吸道医疗器材等亦是滋生退伍军人杆菌的高危地方。

患者有可能因为吸入由人工制水系统释出的受污染水点和雾气，或在处理花园土壤、堆肥和培养土时染上退伍军人病。一般而言，退伍军人病不会透过人与人之间的接触或饮食而传播。

发烧、咳嗽、呼吸困难、疲倦

头痛、肌肉疼痛、腹痛、腹泻

神经系统病征（如精神错乱）、呼吸衰竭

有部份受退伍军人杆菌感染的患者，可能只会出现短暂和自行减退的发热病征，这类非肺炎性的情况称为「庞蒂亚克热」。

退伍军人病高危一族 6类人易受感染

衞生署又指，任何人士都有可能患上退伍军人病，但有6大组别人士患病风险较高：

男性

50岁以上人士

吸烟人士

酗酒人士

免疫力较弱的人士，尤其患有长期病（如癌症、糖尿病、慢性肺病或肾病）

服用类固醇或免疫抑制药物的患者

此外，以下5种情况也可能会增加患上退伍军人病风险：

供水系统保养欠佳

居所的供水设施为旧式系统

居住在冷却水塔或喷水池附近

使用电热水器、按摩池或温泉

近期曾在酒店或船只内逗留

如何有效预防退伍军人病？

衞生防护中心表示，要减低患退伍军人病，市民应该采取以下方法：

保持良好的个人衞生。

保持均衡饮食、恒常运动、充足休息、避免过度紧张、不要吸烟和避免饮酒，以增强身体的抵抗力。

定期或按制造商建议的次数，为水龙头及花洒头的隔滤器进行检查、清洁、除垢及消毒。

如果食水系统保养妥善，毋须安装家庭式滤水器。滤水器很容易发生堵塞，从而令微生物滋生，因此并不建议使用。若选择使用滤水器，孔径大小应为0.2微米，并必须按照制造商的建议定期更换滤芯。

至少每季排走大厦水缸的存水一次，并清洗水缸。

应每星期或在使用前，为不常使用的出水口（如水龙头、淋浴喷头和热水出水口等）及喉管内有水滞留的地方进行排水或冲洗最少 1 分钟。

使用和保养家居呼吸道医疗器材时，须咨询和跟从医生的专业意见，并只可使用无菌水（不是蒸馏水或来自水龙头的食水）清洗和注入容器。应按照制造商的指示定期清洗及保养器材。清洗／消毒后，应用无菌水、煮沸后刚冷却的食水或经0.2微米孔径过滤过的水冲洗器材。切勿让器材储存积水；每日要倾倒盛水器内的水，然后抹干容器的所有表面，并且换水。

在处理花园土壤、堆肥和培养土时，应采取以下预防措施：包括戴上手套及口罩；使用低水压灌溉花园和堆肥；慢慢开启培养土的包装袋，并确保开口远离面部；替盆栽移盆时可将泥土弄湿，以免尘土飞扬；避免在通风较差的环境中工作，如密封的温室，最后要彻底清洗双手。

此外，免疫力弱的人士应：使用无菌水或经煮沸的水作饮用、刷牙及漱口用途；避免使用加湿器或其他可产生雾气的设备；如要使用加湿器或其他可产生雾气的设备，应使用无菌水或煮沸后刚冷却的食水，而不应直接从水龙头注水入盛水器内。此外，应按照制造商的指示定期清洗及保养加湿器／设备。不要让加湿器／设备储存积水；每日要倾倒盛水器内的水，然后抹干容器的所有表面，并且换水。

开冷气前3大清洗消毒步骤 避免吸入细菌

鲍医生特别提醒，很多市民存在一个致命迷思，以为只要拆下冷气隔尘网清洗就足够。其实蒸发器、风轮等内部部件才是真正的细菌重灾区，仅仅清洗隔尘网，根本无法彻底清除致病菌。针对夏季冷气机的使用，鲍敏医生给出了明确的安全指引。在夏季首次开冷气前，务必按以下步骤进行彻底清洗消毒：

夏季首次开启空调前，务必彻底清洗消毒，断开电源后，取下隔尘网，用温水加入中性洗涤剂浸泡并刷洗，然后放在阴凉处风干，使用专用的冷气机清洗剂喷洒蒸发器，静置10分钟后，开启制冷模式以排出污水。 清洗完毕后，可将冷气调至制热模式运行10至15分钟，彻底烘干机内的潮气，再打开室内门窗，将冷气调至送风模式运行15至30分钟，排净机内残留的脏气后，方可正常关窗使用。 使用期间，每1-2个月清洗一次滤网。长期开启冷气时，每2-3小时开窗通风15分钟，温度建议设定在26℃左右，避免冷风直吹。

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