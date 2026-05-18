买鸡蛋后要即时放雪柜？专家警告「一动作」易渗沙门氏菌 附正确保鲜方法

鸡蛋是香港人家庭必备的食材，不论是去连锁超市购买盒装蛋，还是到传统街市排队买散装本地、内地或外国几十只鸡蛋，不少市民都有一个疑问：鸡蛋买回家后到底要不要放进雪柜？若做错一个步骤，反而会加速细菌滋生。

洗选蛋：必须即时冷藏

洗选蛋是指鸡蛋在收集后，经过机械化清洗、污秽去除、瑕疵检查、干燥、分级、包装及标示有效日期的生鲜蛋品。具备食品科学硕士背景的台湾老字号蛋行负责人张智豪指出，若市民是在超市购买经过清洗、消毒及喷蜡处理的「洗选蛋」，必须一买回家就放进雪柜。因为在洗选过程中，鸡蛋表面天然的「保护膜」会被洗走，导致蛋壳上数千个微小气孔暴露。这会令沙门氏菌等细菌更容易入侵，因此必须透过冷藏来维持新鲜度及抑制细菌

散装蛋：室温过高仍需放入雪柜

至于在传统街市或粮油杂货店购买的散装蛋，多数未经洗选，蛋壳上仍保有天然防护膜。若家中环境阴凉且通风良好，短期内可于常温保存。然而，香港夏季高温潮湿，厨房环境容易闷热，若室温超过 25°C，仍建议尽快将鸡蛋冷藏，以免蛋黄结构变松散，增加细菌繁殖速度。

切忌水洗：错误清洁恐引菌入蛋

不少市民因担心散装蛋表面有残留脏污，习惯买回家后先用水清洗再放进雪柜。专家严正警告这是一大误区。由于蛋壳充满气孔，直接水洗会令细菌随水分渗入蛋内。若蛋壳表面有轻微污垢，正确做法是使用干净的纸巾或微湿的布「轻轻擦拭」即可。

冷藏技巧：摆放方向尖端朝上

将鸡蛋放进雪柜时，摆放方向亦会影响保鲜期。正确做法是将「钝端（较圆的一端）朝下、尖端朝上」保存。因为钝端内部设有气室，这样摆放有助维持鸡蛋品质稳定。此外，若购买时鸡蛋本身已处于冷藏状态，回家后切勿将其放回常温，否则蛋壳表面会凝结水气，加速腐败变质。 对于未经洗选的散装蛋，若担心卫生问题，最安全的做法是在下锅料理、敲开蛋壳的前一刻，才用清水快速冲洗干净。专家强调，冲洗后的鸡蛋必须马上烹调食用，切勿重新放回储存，以免弄巧成拙，导致细菌迅速滋生。

正确保鲜方法

资料来源：健康2.0

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