雨天鞋袜全湿点算好？风筒吹干伤皮鞋 专家教极速干鞋法 防湿鞋引发香港脚灰甲
更新时间：20:00 2026-05-15 HKT
发布时间：20:00 2026-05-15 HKT
发布时间：20:00 2026-05-15 HKT
5月雨季来临，骤雨随时令鞋袜尽湿。穿著湿透的鞋子不但闷热难受，更会成为细菌与真菌的温床，引发多种足部疾病。有家事达人分享「极速干鞋」技巧，让大家翌日即可穿上干爽鞋履，同时守护双足健康。
家事达人教路：极速干鞋法
家事达人陈映如分享一个超实用技巧——善用家中纸张，快速吸走鞋内湿气。
做法：
- 将报纸、麻将纸、白报纸或影印纸塞满整双鞋子
- 利用纸张的吸水力带走湿气，干得又快又安全
干鞋小诀窍：
- 纸张必须塞得「满满的」，不但增强吸湿效果，更能防止鞋子变形
- 纸张变湿变软后要立即更换，以保持最佳干燥速度
- 亮面广告纸吸水力差，不建议使用
- 白鞋或浅色鞋应避免使用报纸，以免油墨染色
陈映如提醒，切勿用吹风机直接吹向鞋子，尤其是皮革鞋。热风容易令材质干裂、变形，反而更伤鞋。
4招极速干鞋法 按材质选择
户外品牌The North Face亦曾分享过4个让鞋子快速变干的技巧，读者可根据鞋子的材质及湿透程度灵活运用：
【同场加映】下雨天湿鞋发臭随时变细菌温床！即学5招极速干鞋法 善用4物更可除臭
1. 使用吹风机（适合非皮革鞋）
- 必须使用冷风或温和低温风力
- 切忌以高温热风吹向皮革、麂皮等易损材质
- 吹风时与鞋面保持适当距离，并不断移动，避免局部过热
- 一般吹15至30分钟即可，具体时间视乎材质和湿透程度
2. 鞋底垫纸或架高
- 皮鞋底容易吸水，可在鞋底垫报纸吸湿
- 或用旧筷子将鞋子架高，让鞋底与地面保持距离，创造空气流通空间，加速鞋底干燥
- 注意：运动鞋多为橡胶底且底部有凹槽，本身不吸水且通风，无需此步骤
3. 立起来晾干
-
将鞋子靠墙直立摆放，减少与地面的接触面积，有助更快挥发湿气
4. 放入干燥剂或除湿剂
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当鞋子大致干透后，可放入适量干燥剂或除湿剂，确保内部毫无残留水分，彻底回复干爽
湿鞋三大健康风险 勿掉以轻心
双脚长时间被困在潮湿的鞋内，会大大增加感染风险。以下是常见的足部疾病：
1. 香港脚：湿透的鞋笼是霉菌繁殖的最佳环境，容易诱发香港脚，导致脚部皮肤红肿、痕痒、发炎及脱皮。
2. 灰甲（甲癣）：同样由真菌感染引起，长时间穿著湿鞋会令脚趾甲变厚、变色（变黄或灰白）、变形，甚至散发异味。严重时可演变为甲沟炎，引起剧痛。
3. 脚趾起水泡：穿著湿鞋行走，皮肤与鞋内壁摩擦增加，容易在脚趾间形成水泡，带来疼痛与不适。
资料来源：家事达人陈映如
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