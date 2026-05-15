雨天鞋袜全湿点算好？风筒吹干伤皮鞋 专家教极速干鞋法 防湿鞋引发香港脚灰甲

5月雨季来临，骤雨随时令鞋袜尽湿。穿著湿透的鞋子不但闷热难受，更会成为细菌与真菌的温床，引发多种足部疾病。有家事达人分享「极速干鞋」技巧，让大家翌日即可穿上干爽鞋履，同时守护双足健康。

家事达人教路：极速干鞋法

家事达人陈映如分享一个超实用技巧——善用家中纸张，快速吸走鞋内湿气。

做法：

将报纸、麻将纸、白报纸或影印纸塞满整双鞋子 利用纸张的吸水力带走湿气，干得又快又安全

干鞋小诀窍：

纸张必须塞得「满满的」，不但增强吸湿效果，更能防止鞋子变形 纸张变湿变软后要立即更换，以保持最佳干燥速度 亮面广告纸吸水力差，不建议使用 白鞋或浅色鞋应避免使用报纸，以免油墨染色

塞纸极速干鞋法

陈映如提醒，切勿用吹风机直接吹向鞋子，尤其是皮革鞋。热风容易令材质干裂、变形，反而更伤鞋。

4招极速干鞋法 按材质选择

户外品牌The North Face亦曾分享过4个让鞋子快速变干的技巧，读者可根据鞋子的材质及湿透程度灵活运用：

【同场加映】下雨天湿鞋发臭随时变细菌温床！即学5招极速干鞋法 善用4物更可除臭

1. 使用吹风机（适合非皮革鞋）

必须使用冷风或温和低温风力

切忌以高温热风吹向皮革、麂皮等易损材质

吹风时与鞋面保持适当距离，并不断移动，避免局部过热

一般吹15至30分钟即可，具体时间视乎材质和湿透程度

2. 鞋底垫纸或架高

皮鞋底容易吸水，可在鞋底垫报纸吸湿

或用旧筷子将鞋子架高，让鞋底与地面保持距离，创造空气流通空间，加速鞋底干燥

注意：运动鞋多为橡胶底且底部有凹槽，本身不吸水且通风，无需此步骤

3. 立起来晾干

将鞋子靠墙直立摆放，减少与地面的接触面积，有助更快挥发湿气

4. 放入干燥剂或除湿剂

当鞋子大致干透后，可放入适量干燥剂或除湿剂，确保内部毫无残留水分，彻底回复干爽

湿鞋三大健康风险 勿掉以轻心

双脚长时间被困在潮湿的鞋内，会大大增加感染风险。以下是常见的足部疾病：

1. 香港脚：湿透的鞋笼是霉菌繁殖的最佳环境，容易诱发香港脚，导致脚部皮肤红肿、痕痒、发炎及脱皮。

2. 灰甲（甲癣）：同样由真菌感染引起，长时间穿著湿鞋会令脚趾甲变厚、变色（变黄或灰白）、变形，甚至散发异味。严重时可演变为甲沟炎，引起剧痛。

3. 脚趾起水泡：穿著湿鞋行走，皮肤与鞋内壁摩擦增加，容易在脚趾间形成水泡，带来疼痛与不适。

资料来源：家事达人陈映如

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