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百洁布用14天恐滋生800万恶菌！即学4招彻底清洁 放微波炉加热可杀灭99.99%细菌？

食用安全
更新时间：10:00 2026-05-20 HKT
发布时间：10:00 2026-05-20 HKT

日常洗碗不可或缺的百洁布大家是否换得频密？有数据显示，百洁布只要连续使用两星期，随时滋生高达800万个恶菌。有专家教4招彻底清洁百洁布方法，其中放入微波炉加热竟能杀灭99.99%细菌。

百洁布用14天恐滋生800万恶菌 即学4招彻底清洁

根据《Southern Living》报道，美国国家科学基金会指出，厨房百洁布绝对是全屋最脏的物品之一。由于大多数百洁布长期处于潮湿状态，永远无法完全晾干，加上表面的缝隙和凹槽极易积聚食物残渣及污垢，使其成为大肠杆菌等各种恶菌的完美温床。有数据显示，一块百洁布只需使用短短两星期，表面就能滋生约800万个细菌。当继续使用这块布满细菌的百洁布洗碗时，恶菌便会转移到我们手上，甚至沾染到准备食用的食物及餐具上。

家政及织物护理专家Mary Marlowe Leverette推介以下4种被公认为最有效杀灭百洁布有害细菌的方法：

1.使用微波炉

美国农业部发现，用微波炉加热能杀死百洁布上高达99.99%的细菌，但需要注意勿将含有金属钢丝成分的百洁布放入微波炉加热。

材料：百洁布、水、微波炉、晾衣架

步骤：

  • 先用水冲洗掉百洁布上明显的食物残渣，并让其完全吸满水。
  • 放入微波炉适用碗中，开启微波炉加热1分钟。
  • 待百洁布冷却10至15分钟后，再拧干水分。
  • 放在通风的晾衣架上风干。

2.使用洗碗机

美国农业部证实，洗碗机清洗百洁布能有效杀灭99.98%细菌。

材料：百洁布、洗洁精、洗碗机

步骤：

  • 将百洁布放在洗碗机的上层架上。
  • 加入洗洁精，选择最高温度及最长时间的标准清洁程序，并必须包含烘干程序。

【同场加映】百洁布每厘米藏500亿细菌堪比粪便 专家教正确清洁步骤免污染碗碟 改用洗碗刷更衞生？

3.使用沸水

材料：百洁布、煮食炉、平底锅、水、晾衣架

步骤：

  • 在锅中倒入至少两杯清水，开火将水煮沸。
  • 放入百洁布，持续滚煮5分钟。
  • 让水和百洁布冷却后取出拧干，放在晾衣架彻底风干。

4.使用氯漂白剂

材料：百洁布、浓缩氯漂白剂、量匙、玻璃或塑胶盆、温水、晾衣架

步骤：

  • 在玻璃或塑胶碗倒入约1公升温水，加入半茶匙浓缩氯漂白剂拌匀。
  • 放入百洁布，确保其完全浸透。
  • 静置浸泡1分钟后取出拧干，放到晾衣架上风干。

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何时需要更换百洁布？怎样可以保持百洁布卫生？

Mary Marlowe Leverette表示， 当发现百洁布破损或发出异味时，必须立即更换。异味是细菌数量严重超标的警号；而破损的表面更易藏污纳垢。即使每天都清洗百洁布，且表面看似完好无缺又无异味，最迟每两星期都必须更换一块全新的。

她提醒，厨房清洁工作应使用不同的百洁布，建议可用不同颜色来区分用途。 每次使用后必须冲洗干净，并放在沥水架上让其快速风干，千万不要将百洁布长期留在水槽或任何潮湿的地方。

资料来源：《Southern Living》

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