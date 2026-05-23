睡衣究竟多久洗一次？专家教3大指标判断清洗频率 必学4招洗衣小贴士防残旧变形

每天回家换上睡衣最放松，但睡衣究竟应该多久洗一次？有专家教只需根据个人生活习惯的3大指标，即可准确判断最佳清洗频率，并教大家3招洗衣小贴士，防止睡衣变形残旧。

睡衣究竟多久洗一次？专家教3大指标判断清洗频率

根据《Good Housekeeping Institute》家庭护理与清洁实验室的执行总监 Carolyn Forté指出，清洗睡衣的频率其实取决于个人生活习惯，一般而言，睡衣穿著3至4次就应该清洗。若习惯睡前洗澡，的确可以穿得久一点；但如果晚上容易出汗或弄脏，便需要更频繁地清洗。

为避免睡衣积聚死皮细菌，P&G布料护理科学家Kimberly Romine进一步拆解了判断洗睡衣时机的3大核心指标：

洗澡时间：如果习惯睡前洗澡，身体干爽洁净，睡衣自然能保持更长时间的清新，清洗次数亦可相应减少。不过，仍别忘了搭配考量其他影响因素，才能找到最适合自己的清洗节奏。 睡前活动量：若习惯在睡前进行居家运动，甚至有在床上吃零食的习惯，那么睡衣每次穿著后都必须清洗。这些活动会令睡衣更容易沾染污渍和产生异味，必须频密清洗以保持卫生。 体温：夜间是否容易出汗，直接决定了睡衣的洁净度。如果睡觉时容易流汗，甚至是大汗淋漓，睡衣便需要更频繁地清洗，以防止汗水和人体油脂堆积；若睡眠环境凉爽、身体相对干爽，则可以适度延长两次清洗之间的间隔时间。

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必学4招洗睡衣小贴士 防残旧变形

睡衣质地通常较为柔软舒适，若清洗不当很容易变形残旧。专家教以下4个实用的洗衣保养秘诀：

必学4招洗睡衣小贴士

1.注意洗涤标签

不同材质的衣物需要不同的洗涤方式，务必查看标签上的洗涤说明，以确保正确的洗涤和晾干方法。

2.与同类布料同洗

将睡衣与颜色相近、材质相似的衣物放在一起清洗。

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3.使用洗衣网袋

在将睡衣放进洗衣机前，将其放入保护性洗衣网袋中。这能有效防止衣物在洗衣机内过度搅动及拉扯，尽可能延长睡衣的使用寿命。

4.用冻水洗涤

使用优质的洗衣液配合冷水洗涤睡衣，有助保持衣物原有的颜色。

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