生姜放雪柜冷藏仍发霉干掉？专家教终极保鲜法则 新鲜度可长达6个月！

不少人买完生姜用剩一半，习惯直接放入雪柜冷藏，结果不出几日就干瘪发霉？有专家教终极生姜保鲜法，确保生姜放半年依然新鲜如初。

专家教保鲜生姜终极法则 新鲜度可长达6个月！

根据外媒《Mirror》报道，烹饪专家Maria Keenan在社交平台TikTok分享了一段影片指出，许多人都有买了生姜却来不及使用就变质的情况，因此她教大家1招生姜储存法，保鲜期可长达6个月：

保鲜生姜终极法则

保鲜生姜终极法则：

直接用铁汤匙轻轻刮除生姜外皮，这是最方便且最不会浪费姜肉的方法。

将去皮后的生姜切成小块，然后放入密实袋中密封。

密实袋直接放入雪柜的冰格，为了方便追踪食用期限，建议在袋面写上冷冻日期。

这段实用影片随即引来大量网民赞赏及讨论。有网民质疑，生姜不应该放在雪柜。Maria Keenan亲自解答指，如果只放普通冷藏格，生姜过一段时间依然会干枯发霉，所以冰格才是延长保质期的唯一正解。亦有网民提出切片急冻可能黏在一起的问题，Maria Keenan对此建议，放入冰格后1至2小时，拿出来摇晃一下袋子，它们就会自动分开。

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生姜品牌「The Ginger People」负责人Abbie Leeson表示，将生姜切成硬币大小的块状，然后装进保鲜袋放入冰格绝对是长期保存生姜的最佳方式，且完全不会影响其口感。她亦解释生姜放在不同温度会出现的情况：

生姜可在室温下短期保存，但最好勿超过一星期。时间一长，生姜就会开始流失水分和香味，然后萎缩。

虽然冷藏可保存近一个月，但生姜的质地会严重变差，口感会变得如海绵般，这是她最不推荐的储存方法。

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