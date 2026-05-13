白鞋泛黄变黑有得救？日本达人教3个清洗小妙招 让万年黑鞋变得白净如新

无论是小朋友还是大人的白鞋，总是被汗水和泥尘弄得漆黑一片且泛黄。每次洗鞋都要用刷死力狂擦，最后还未必洗得干净！有日本达人，教3招低成本洗白鞋神技，轻松令黑鞋将万年污垢连根拔起，白净如新。

日本达人教3个清洗小妙招 让万年黑鞋变得白净如新

日本节目《ZIP！》早前邀请日本清洁达人大友先生，教3个洗白鞋神技。原来只需利用家中的常见日用品，就能轻松令万年黑鞋起死回生，恢复白净如新：

1.清洁泛黄鞋身

准备一个大型的透明密实袋，倒入约40°C的温水及清洁剂。 将肮脏的鞋放入袋中，拉上封口时刻意留少许空气在袋内，然后用力摇晃袋子令清洁剂起泡。 待清洁剂完全溶解后，将袋内空气挤出并密封。 从袋外隔着密实袋轻轻搓揉鞋身，令清洁剂充分渗透，然后静置浸泡3小时。 3小时后取出鞋子，用清水彻底冲洗干净。如遇极顽固污垢，可在冲洗时用刷子刷洗。 需要留意必须彻底冲走清洁剂，否则鞋子晾干后会留下水渍。

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速干晾鞋法：

将普通铁线衣架的两端向内屈曲，变成一个「山」字形状。 在鞋筒内塞入干毛巾，除了可防止鞋身变形。 最后将鞋挂在阳光下晾干，同时达到杀菌消毒的效果。

2.橙皮去除鞋边污渍

橙皮蕴含柠檬酸及柠檬烯，是分解污渍的天然成分，可直接用橙皮的内部反复擦拭发黑的鞋边。 被橙皮成分软化污垢后，只需用旧牙刷轻轻一刷，剩余的污渍就能轻松清除。 最后用干布将鞋边抹干即可。 若遇上极深年的顽固黑斑，可用去污专用海绵加强去污力。

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3.去除鞋带污渍

直接用浆糊笔涂抹在鞋带上有污渍或变黑的部分。

将涂了浆糊笔鞋带，静置干燥约10分钟。

10分钟后，将鞋带放入热水中搓洗，会将黑色的污渍一并带走。

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