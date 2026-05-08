煮洋葱贴士｜切完忌即煮、静置15分钟 抗凝血防血栓功效大提升 浸水都会流失营养？

好多人煮洋葱，都会切完就即刻落镬，原来这是大忌，会令重要营养素大流失！ 只要改变一个小步骤——切完洋葱不要马上烹煮，已经可以令洋葱的健康功效大大提升。

洋葱｜切后即煮浪费营养 宜静置10-15分钟

日媒报道，洋葱含有一种叫「烯丙基二硫化物」的成分；当洋葱被切开、细胞破坏后，在「蒜氨酸酶」的作用下，会转变成大蒜素等硫化物。这些成分正是能让血液清畅、预防血栓的关键。不过，大蒜素并非切开瞬间就大量产生。切切洋葱时令人流泪的「催泪成分」，其实也是这个转化过程的副产品。

产生大蒜素的酵素对温度非常敏感，若切开后立即加热，酵素会失去活性，导致大蒜素未能充分生成。换句话说，宝贵的抗凝血成分就被白白浪费了。这就是为甚么人们常说「切好就煮是浪费」。切好洋葱后，只要静置于空气中约10至15分钟，大蒜素的生成便会达到高峰。就算很忙，也至少要静置5分钟。即使之后再进行加热，已生成的大蒜素相对稳定，功效能够得以保留。

静置时间建议：

最理想：10至15分钟

最短：至少5分钟

上限：不宜超过30分钟，否则大蒜素会挥发流失

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洋葱迷思：用水浸泡？辛辣味如何去除？

不少人在煮洋葱时都会用水浸泡洋葱，去除辛辣味，原来这做法同样会导致洋葱营养丧失：

1. 不要用水浸泡

大蒜素是水溶性的，一遇水就会被冲走。若想保留抗凝血功效，请避免浸泡。

2. 担心辣味点算好？

可改用微波炉加热20至30秒，或切薄片后暴露空气中，让辛辣成分自然挥发，味道会变得温和。

洋葱｜切法与煮法影响效果

切法 ： 横切或切碎 能更有效破坏纤维，令细胞破裂更彻底，大蒜素产量更高。

： 能更有效破坏纤维，令细胞破裂更彻底，大蒜素产量更高。 生食 ：最有效保留有机硫化物，建议切丁后静置10分钟，再加入沙律或菜式。

：最有效保留有机硫化物，建议切丁后静置10分钟，再加入沙律或菜式。 熟食：用油烹调（如橄榄油快炒或腌制）有助防止营养流失，并提高吸收率。

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洋葱｜具防癌成分 生食熟食各有好处

急症科医生张适恒曾在个人YouTube频道指出，洋葱含有多种大量有机硫化物，除了带来浓烈气味，更能有效抑制癌细胞。研究显示，洋葱可预防7大癌症：胃癌、头颈癌、食道癌、大肠癌、肺癌、前列腺癌、乳癌。

三大防癌成分：

有机硫化物（DMS、DADS、DATS等）：能破坏癌细胞DNA，阻止生长；DADS更可中和香烟中的致癌物及加工肉类的亚硝胺。 萝卜硫苷：切碎后释放，转化为萝卜硫素，抑制癌细胞。 槲皮素：影响特定RNA片段，防止正常细胞癌变。

张医生表示，生食与熟食可补充不同营养：

生食 ：完整保留有机硫化物（怕热），抗癌作用最强。切丁静置10分钟后加入沙律最理想。

：完整保留有机硫化物（怕热），抗癌作用最强。切丁静置10分钟后加入沙律最理想。 熟食：低温（160°C）油煎4至8分钟，能释放更多槲皮素；避免水煮以免多酚流失。

而温度控制方面，避免水煮洋葱，建议用160°C低温煎约4至8分钟，不煎至金黄色，这样能释放更多具抗癌作用的槲皮素。

资料来源：Yoga Journal、急症科医生张适恒

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